La 'huella' de la guerra de Irán en el aeropuerto de Zaragoza: 74 vuelos de carga cancelados y 124 chárteres en solo mes y medio

El conflicto bélico que enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel está causando afecciones en el tráfico aéreo y en el transporte de mercancías de todo el mundo desde que estalló a finales de febrero. La guerra y todos los daños colaterales que está provocando a escala mundial está dejando una 'huella' visible en los datos del aeropuerto de Zaragoza, donde las compañías maniobran a toda velocidad para solventar todos los problemas que causa a las rutas de mercancías.

Las consecuencias más directas tienen un reflejo claro en el número de vuelos que se tienen que cancelar o retrasar, así como en los aviones que se fletan como vuelos chárter para dar salida a las mercancías desde la terminal aragonesa. Una estadística que el pasado mes de marzo catapultó a la pista de Garrapinillos hasta un registro histórico en el volumen de mercancías transportadas, con más de 18.000 toneladas que le auparon hasta el segundo escalafón del ránking de Aena en España, por delante de la pista catalana de El Prat.

Pero la evolución es ascendente y no ha variado en este mes de abril. Si en la primera semana del conflicto en Irán se vieron obligados a fletar desde Zaragoza 26 vuelos chárter de mercancías y a cancelar o retrasar otros 14, a estas alturas, mes y medio después del inicio de la contienda en Oriente Medio, las cifras son muy superiores. Las cifras oficiales facilitadas por Aena apuntan a que ya se han contabilizado, hasta el pasado 13 de abril, en el aeropuerto de Zaragoza un total de 74 vuelos cancelados con diferentes orígenes y destinos como Dubái o Doha.

Un aumento que también se ha producido en el número de vuelos chárter de mercancías fletados, ya que en mes y medio de guerra en Irán la cifra de este tipo de aviones (que no forman parte de las rutas regulares de la terminal aragonesa) ha ascendido a un total 124 que han aterrizado y despegado desde la pista de Garrapinillos. Nuevos chárter que, según ha informado Aena, "no estaban en la programación inicial con diferentes orígenes y destinos como Camboya, Toronto, Bakú o Estambul".

Hace solo 15 días, cuando se cumplía un mes de la contienda bélica en Irán, las cifras ya apuntaban a que habían sido cancelados 60 vuelos y chárter que se habían fletado eran 102, en un reflejo directo en el aeropuerto zaragozano que es clave para la distribución mundial de la ropa de Inditex al resto del mundo y que aparece como el principal damnificado de todos estos ajustes en la programación de vuelos que viene sufriendo la terminal aragonesa desde finales de febrero.

El mes de abril, además, no está frenando esta tendencia ascendente que se viene registrando desde finales de febrero. De hecho, según los datos oficiales que maneja Aena, la programación asciende a 22 vuelos chárter de mercancías fletados en 13 días y un total de 12 vuelos que han tenido que ser cancelados por los efectos del conflicto bélico en la distribución de mercancías desde la capital aragonesa. Una cifra que cambia día a día y que no parece atenuarse con el alto el fuego que no es tal en Oriente Medio.