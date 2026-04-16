La IA prevé que Teruel y Zaragoza registren las mayores subidas de precios de compraventa al cierre del segundo trimestre en Aragón

La Inteligencia Artificial prevé que Teruel (4,2%) registre la mayor subida de precios de compraventa de viviendas en Aragón a nivel trimestral (es decir, comparando la evolución estimada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026), seguida de un aumento más moderado en Zaragoza (2,9%). Por su lado, Huesca (-4,3%) experimentará un descenso de los precios en este periodo en la comunidad aragonesa. Estas son las principales estimaciones del Índice predictivo de compra DataVenues de Fotocasa, que permite adelantarse al comportamiento del mercado y prever la evolución de los precios de la vivienda de compra a nivel trimestral.

Desde enero de 2025, Fotocasa publica trimestralmente las estimaciones de esta revolucionaria aplicación desplegada gracias al uso combinado de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Big Data, puestas al servicio del mercado de la vivienda.

“Con subidas previstas en la gran mayoría de las capitales, lo más relevante es que ya no son únicamente los grandes polos tradicionales los que lideran las subidas, sino que estamos viendo cómo el interior peninsular también gana protagonismo. Este es un efecto de redistribución de la demanda, impulsado por la búsqueda de precios más accesibles ante la elevada presión en los grandes mercados. Muchas ciudades medianas están absorbiendo parte de esa demanda, lo que está tensionando sus precios. Mientras la demanda se mantiene muy activa, apoyada en unas condiciones de financiación más favorables, la falta de vivienda disponible continúa siendo el principal factor que elevará los precios”, explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

A nivel nacional, el Índice Predictivo de compra DataVenues de Fotocasa, correspondiente al cierre del segundo trimestre de 2026, anticipa una evolución mayoritariamente alcista de los precios de la vivienda de compraventa en España. La previsión de la herramienta apunta a incrementos trimestrales destacados en 42 de las ciudades analizadas. Las subidas más intensas previstas para el segundo trimestre de 2026 (es decir, comparando la evolución estimada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026) vuelven a localizarse en el interior peninsular, seguidas muy de cerca por plazas del sur del país. Concretamente, Soria encabeza el ranking nacional con un incremento trimestral estimado del 12,7%, seguida de Ciudad Real (7,5%) y Jaén (7,2%).

En el centro peninsular destacan los ascensos de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Además de las revalorizaciones de Soria, Ciudad Real y Jaén, la herramienta adelanta repuntes muy significativos en Ávila (7,1%), Segovia (5,9%), Cuenca (4,8%), Salamanca (4,1%), León (3,7%), Guadalajara (2,5%), Albacete (2,4%), Valladolid (2,3%), Zamora (1,5%) y Toledo (1,2%).

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Subirán los precios en 42 ciudades al cierre del segundo trimestre

Según la previsión del índice, el número de ciudades con valores de compraventa alcistas alcanzará la cifra de 42 al finalizar el mes de junio de 2026. Además del dinamismo de las dos Castillas, el avance de los precios se consolida con fuerza en gran parte de Andalucía. A lo largo del arco mediterráneo y Aragón, se prevén también incrementos en Teruel (4,2%), Valencia (4,0%), Castellón de la Plana (3,3%) y Zaragoza (2,9%). La senda alcista se extiende al norte y otras regiones del país, con avances en la cornisa cantábrica para Bilbao (2,4%), Oviedo (2,3%), Vitoria (0,7%), San Sebastián (0,6%) y un ligerísimo aumento en Santander (0,1%). Finalmente, completan el mapa de subidas trimestrales Murcia (4,0%), Logroño (3,4%), Cáceres (2,4%), Madrid (1,9%), Badajoz (0,9%) y, en el archipiélago canario, Santa Cruz de Tenerife (0,7%) y Las Palmas de Gran Canaria (0,5%).