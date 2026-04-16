Interporc valora positivamente los acuerdos entre España y China al reforzar las exportaciones de porcino

La Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc) ha celebrado los acuerdos alcanzados entre España y China en materia de sanidad animal y exportaciones agroalimentarias. Así lo ha señalado el director general de Interporc, Alberto Herranz, en la embajada de China durante su participación en la presentación de la feria CIIE (China International Import Expo 2026). Los protocolos firmados en el marco de la visita a ese país del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abren "nuevas posibilidades comerciales" para el sector porcino español en su principal mercado exterior.

El primero se centra en la exportación de proteínas procesadas; mientras que el segundo modifica el protocolo ahora vigente para la exportación de porcino a China con el objetivo de incorporar los productos cocidos. Herranz ha destacado que "abrir ese mercado a nuevas categorías consolida nuestra posición como socio fiable, predecible y comprometido con el desarrollo del mercado chino". En este sentido, el directivo ha recordado que el sector porcino español "apuesta por relaciones duraderas, no por oportunidades puntuales.

"Trabajamos con transparencia, rigor científico y cumplimiento normativo; y entendemos que el comercio como una cooperación entre pueblos", ha resumido en referencia a unos "principios" que han llevado a que ambos países sean "socios estratégicos con una visión compartida de futuro". China es el principal destino en volumen de los productos porcinos españoles, con un total de 503.871 toneladas (el 18,4% de las exportaciones totales) por un valor cercano a los 1.000 millones de euros en 2025, lo que la convierte en un mercado estratégico.

En Angrogapor (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino) la noticia también ha caído positivamente. "Ya solo con tener el mercado chino abierto y operativo es buena noticia", resumen desde la asociación, donde analizan que "si se puede aumentar la participación, mejor que mejor". Angrogapor espera tener próximamente una reunión con el ministerio para conocer el alcance completo de los acuerdos y las nuevas posibilidades que se abren para el sector porcino.

Excelentes relaciones institucionales

Durante el encuentro de Interporc celebrado en la embajada, también se han abordado cuestiones clave como el refuerzo de la cooperación bilateral, el "excelente estado" de las relaciones institucionales entre ambos gobiernos y el desarrollo de nuevos proyectos conjuntos.

En este contexto, se ha puesto en valor el compromiso entre ambas partes, fruto del acompañamiento institucional en las distintas visitas oficiales de alto nivel, tanto del Rey Felipe VI como del presidente Sánchez, y en las que se han alcanzado acuerdos clave para el sector porcino de capa blanca en España.

Por otro lado, Interporc ha participado en la jornada de promoción comercial y económica 'China (Sichuan) - España' en el hotel Four Seasons de Madrid con la presencia de autoridades del Gobierno de Sichuan, entre ellas la gobernadora Shi Xiaolin. El encuentro reunió a representantes de los principales sectores económicos con el objetivo de impulsar la cooperación entre España y dicha región.