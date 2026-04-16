Isaac Vicioso, de Araiz Suministros Eléctricos, Premio Emprendedor del Año de EY a la Gestión del Talento

Isaac Vicioso, CEO de Araiz Suministros Eléctricos, empresa aragonesa especialista en soluciones eléctricas y referente en el ámbito nacional, se ha alzado con el reconocimiento a la Gestión del Talento en la presente edición del Premio Emprendedor del Año de EY (Ernst & Young). La entrega del premio tuvo lugar el míercoles por la noche en una gala celebrada en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

El directivo zaragozano llegó a la final nacional como vencedor de la zona de Aragón. La ganadora absoluta del Premio Emprendedor del Año de EY 2025 ha sido Carmen Lence, presidenta del grupo gallego Lence, referente del sector lácteo tanto en Galicia como en el conjunto de España.

Lence recibió el galardón de la mano de Federico Linares, presidente de EY España. La ceremonia de entrega del Premio Emprendedor del Año de EY contó con la asistencia de destacados representantes de compañías del Ibex 35 y de algunas de las empresas más relevantes de nuestro país, ganadores de ediciones anteriores del Premio, así como altos cargos del Gobierno de España y de las instituciones públicas.

El valor de los emprendedores

También arroparon a los ganadores destacados representantes de los patrocinadores y colaboradores del galardón, entre ellos Carlos Recoder, responsable de la región Americas & Iberia de Julius Baer; Javier Quintanilla, director del campus del IESE en Madrid; así como Pablo Sanz y Alicia Martínez Durán, socios de EY y responsables de este Premio a nivel nacional, entre otros.

Durante su intervención, Federico Linares, presidente de EY España, destacó que "los emprendedores son un colectivo único, tienen un molde especial y compartido: nunca se rinden ante las adversidades; siempre creen en sus sueños, e impulsan, cada día, el crecimiento y el progreso económico y social de este país". "Lo saben bien los galardonados en esta nueva edición del Premio Emprendedor del Año, a quienes doy mi enhorabuena, todos ellos empresarios exitosos, perseverantes y con una historia propia que les convierte en un ejemplo”, afirmó.

En esta edición, la gala estuvo acompañada por la actuación de alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, una institución de referencia internacional en la formación de jóvenes talentos, cuyo modelo educativo combina la excelencia artística con el impulso al desarrollo profesional y el compromiso de acercar la música a la sociedad.

La historia de Araiz Suministros Eléctricos

Araiz es una empresa aragonesa súper especialista en soluciones eléctricas y referente en el ámbito nacional. Fundada por Domingo Araiz en Zaragoza en 1968, hoy cuenta con 18 delegaciones en toda España, ubicadas en Aragón, Madrid, Castilla-La Mancha, País Vasco y Cataluña, que emplean a más de 300 personas. Además, en 2025 superó los 100 millones de euros de facturación.

Desde 2009 forma parte activa de las redes internacionales GRUDILEC e IMELCO, de la que su CEO, Isaac Vicioso, es el consejero delegado para España.

Su compromiso con la excelencia es una constante, motivación que les llevó a erigirse como el primer almacén de material eléctrico digitalizado en España. Además, pertenecen a la Asociación Empresa Familiar de Aragón (AEFA), cuyo Fórum preside Isaac Vicioso.

En 2010, Araiz creó la Escuela Técnica Industrial (ETI), un centro propio de formación y tecnificación homologado por el SEPE, el Inaem y la FUNDAE. En él se imparten cursos de alta capacitación técnica en automatización, robótica, neumática, energías renovables, iluminación y telecomunicaciones.

Para ello, se trabaja con los fabricantes líderes del sector, por lo que la capacidad de adaptación al cambio y el conocimiento de los nuevos productos y tecnologías del mercado son inmediatos, siendo sus formadores pioneros en estas materias.

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