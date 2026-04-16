Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Enrique BunburyCasademont ZaragozaVivienda ZaragozaReal ZaragozaIbercajaAeropuerto de Zaragoza
instagramlinkedin

Izquierda Unida Aragón plantea movilizaciones ante el bloqueo del Nudo Mudéjar de Andorra

La coordinadora de IU, Marta Abengochea, denuncia que la paralización ha provocado "pérdida de oportunidades laborales"

Representantes de Izquierda Unida, este jueves en Andorra.

Representantes de Izquierda Unida, este jueves en Andorra. / IZQUIERDA UNIDA ARAGÓN

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Izquierda Unida ha propuesto convocar movilizaciones ciudadanas y aplicar medidas como preservar los 400 MW del Nudo Mudéjar, recuperar capacidad energética ligada al empleo, mejorar la coordinación administrativa y revisar concesiones, ante el bloqueo de la transición energética en Andorra (Teruel) y el resto de comarcas afectadas.

Izquierda Unida ha planteado impulsar una movilización social en el territorio, en coordinación con agentes sociales y políticos, con el objetivo de reclamar proyectos industriales y energéticos que generen empleo y compensen el impacto del cierre de la central térmica en 2020.

La coordinadora general en Aragón, Marta Abengochea, ha señalado que "la paralización del proyecto de acompañamiento ha provocado pérdida de oportunidades laborales y un escenario de incertidumbre económica".

Por su parte, el coordinador provincial en Teruel, Daniel Palomo, y el portavoz en el Ayuntamiento de Andorra, Raúl Romero, han advertido que la falta de avances ha deteriorado las expectativas de empleo y ha consolidado una situación de incertidumbre en la zona.

En el plano institucional, IU ha registrado una Proposición No de Ley en las Cortes de Aragón que recoge varias actuaciones; entre ellas analizar la viabilidad del proyecto energético vinculado al Nudo Mudéjar, garantizar el cumplimiento de los compromisos de transición justa y promover iniciativas de reindustrialización con impacto inmediato en el empleo.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, la iniciativa contempla revisar las condiciones de acceso a la red eléctrica en caso de reducción sustancial del proyecto y exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria si se confirman incumplimientos.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Lalo pesca en el caladero de Primera RFEF
  2. El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano
  3. La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
  4. Los cines Palafox abren una sala IMAX, la primera en Zaragoza
  5. Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
  6. El mayor outlet urbano de España abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza
  7. El Casademont Zaragoza ya tiene rival, fecha y hora para su primera semifinal de la Euroliga
  8. Buenas noticias para estos jubilados: devolución extra de hasta 4.000 euros en la Declaración de la Renta

Arranca el proceso de escolarización en Aragón: 2.286 solicitudes en 1º de Infantil en el primer día

Arranca el proceso de escolarización en Aragón: 2.286 solicitudes en 1º de Infantil en el primer día

The Wave 2026 | Zaragoza estrenará en 2027 un gran foro internacional sobre economía e inteligencia artificial

The Wave 2026 | Zaragoza estrenará en 2027 un gran foro internacional sobre economía e inteligencia artificial

Abascal celebra el diálogo con Azcón, pero ataca al PP: "Las negociaciones no han avanzado más por las zancadillas de la dirección nacional"

Abascal celebra el diálogo con Azcón, pero ataca al PP: "Las negociaciones no han avanzado más por las zancadillas de la dirección nacional"

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón condena al Salud a pagar las costas por la carrera profesional

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón condena al Salud a pagar las costas por la carrera profesional

Los médicos de Aragón vuelven a la huelga las dos próximas semanas: estudian recurrir por vulnerar el derecho a la negociación colectiva

Los médicos de Aragón vuelven a la huelga las dos próximas semanas: estudian recurrir por vulnerar el derecho a la negociación colectiva

Bronca en Aragón por la regularización de migrantes: del "motivo de alegría" al "colapso en Zaragoza"

Bronca en Aragón por la regularización de migrantes: del "motivo de alegría" al "colapso en Zaragoza"

Isaac Vicioso, de Araiz Suministros Eléctricos, Premio Emprendedor del Año de EY a la Gestión del Talento

Isaac Vicioso, de Araiz Suministros Eléctricos, Premio Emprendedor del Año de EY a la Gestión del Talento

Izquierda Unida Aragón plantea movilizaciones ante el bloqueo del Nudo Mudéjar de Andorra

Tracking Pixel Contents