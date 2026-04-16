Izquierda Unida Aragón plantea movilizaciones ante el bloqueo del Nudo Mudéjar de Andorra

Izquierda Unida ha propuesto convocar movilizaciones ciudadanas y aplicar medidas como preservar los 400 MW del Nudo Mudéjar, recuperar capacidad energética ligada al empleo, mejorar la coordinación administrativa y revisar concesiones, ante el bloqueo de la transición energética en Andorra (Teruel) y el resto de comarcas afectadas.

Izquierda Unida ha planteado impulsar una movilización social en el territorio, en coordinación con agentes sociales y políticos, con el objetivo de reclamar proyectos industriales y energéticos que generen empleo y compensen el impacto del cierre de la central térmica en 2020.

La coordinadora general en Aragón, Marta Abengochea, ha señalado que "la paralización del proyecto de acompañamiento ha provocado pérdida de oportunidades laborales y un escenario de incertidumbre económica".

Por su parte, el coordinador provincial en Teruel, Daniel Palomo, y el portavoz en el Ayuntamiento de Andorra, Raúl Romero, han advertido que la falta de avances ha deteriorado las expectativas de empleo y ha consolidado una situación de incertidumbre en la zona.

En el plano institucional, IU ha registrado una Proposición No de Ley en las Cortes de Aragón que recoge varias actuaciones; entre ellas analizar la viabilidad del proyecto energético vinculado al Nudo Mudéjar, garantizar el cumplimiento de los compromisos de transición justa y promover iniciativas de reindustrialización con impacto inmediato en el empleo.

Asimismo, la iniciativa contempla revisar las condiciones de acceso a la red eléctrica en caso de reducción sustancial del proyecto y exigir responsabilidades a la empresa adjudicataria si se confirman incumplimientos.