Jorge Pueyo e Isabel Lasobras ratifican sus candidaturas para presidir CHA

Jorge Pueyo e Isabel Lasobras han registrado sus candidaturas para presidir Chunta Aragonesista después de la Asamblea extraordinaria que se celebra este sábado en Alcañiz, y en la que el partido de izquierdas aragonesista debe elegir a su nuevo líder tras la muerte de su expresidente Joaquín Palacín, hace ahora un mes y medio.

El partido afronta una nueva etapa en la que aspiran a recoger los frutos del último buen resultado electoral de las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero, cuando la formación duplicó sus resultados, pasando de 3 a 6 diputados en el Parlamento aragonés. También se abrirá una etapa crucial para asentar ese crecimiento político a través de las próximas elecciones municipales, que se celebrarán en mayo de 2027, en las que el partido se juega consolidar ese crecimiento con más alcaldías y concejales que le permitan ganar peso en comarcas y diputaciones provinciales.

Los dos principales representantes del partido en los dos últimos años dan así un paso al frente para coger el testigo de Palacín y abrir un nuevo periodo en CHA. Por un lado, su cartel electoral en el pasado 8F y exdiputado en el Congreso de los Diputados, Jorge Pueyo, que ha modernizado y rejuvenecido el partido, incorporando nuevas estrategias de comunicación, trasladando su trayectoria como influencer y divulgador del aragonés a la estrategia política del partido.

Por el otro lado, Isabel Lasobras, exsecretaria general del partido con Palacín, quien ha llevado las riendas de la formación política en estos últimos tiempos en los que la enfermedad del presidente le obligó a dar un paso al lado. Lasobras ha sido además la portavoz adjunta en las Cortes de Aragón y dio un paso atrás en las primarias del partido para elegir a su candidato a la Presidencia de Aragón para dejar el camino libre a Pueyo, con un mayor grado de conocimiento público que ella.

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Aunque de momento ha presentado su candidatura, Lasobras ha confirmado este jueves que tan solo mantendrá su candidatura si la Asamblea ratifica al actual Comité Nazional del partido, del que ella ha sido la máxima exponente en este tiempo, y que deriva de la última asamblea ordinaria, donde la cúpula del partido fue elegida por más del 90% de los delegados, la que ha obtenido un mayor apoyo de todos los procesos electorales dentro de CHA.