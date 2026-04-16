Los médicos de Aragón vuelven a la huelga las dos próximas semanas: estudian recurrir por vulnerar el derecho a la negociación colectiva

Los sindicatos médicos de Aragón, CESM y Fasamet, estudian interponer un recurso por vulneración del derecho a la negociación colectiva y de huelga por la que consideran una ausencia de negociación del Servicio Aragonés de Salud con el comité de huelga y sí con otras organizaciones sindicales que no han convocado los paros. Estos serán las dos próximas semanas: del 20 al 24 de abril solo en la comunidad y del 27 al 30 a nivel nacional. Además, han llamado a una manifestación en Zaragoza el miércoles 29 de abril.

Así lo ha anunciado el presidente de Fasamet en Aragón, Leandro Catalán, que ha explicado que están valorando presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo debido a que "no se ha producido una negociación real" con el Departamento de Sanidad mientras este mismo jueves la gerencia del Salud se reunía con CSIF, UGT, FTPS y CCOO. Estos sindicatos también anunciaron la semana pasada movilizaciones por una falta de negociación y han convocado una protesta este viernes, 17 de abril, a las puertas del Salud.

"No nos parece lógico que la gerente anuncie reuniones con sindicatos que han anunciado movilizaciones y no con el comité de huelga", ha denunciado Catalán, y ha insistido en que la administración "tiene la obligación de sentarse a negociar". Ha señalado que las reuniones mantenidas en abril han sido "mínimas" y "sin voluntad real de buscar entendimiento".

Por su parte, la secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín, ha criticado que el Ejecutivo autonómico se excuse estar en funciones para no establecer conversaciones y ha defendido que "la obligación es negociar". Catalán ha asegurado que los dos sindicatos convocantes mantienen la "mano tendida" para alcanzar acuerdos para desconvocar esta huelga y evitar perjuicios a los usuarios.

La cuarta huelga desde diciembre

Con la huelga autonómica de la próxima semana, CESM y Fasamet exigen al Gobierno de Aragón, que está en funciones, mejoras en sus condiciones laborales y retributivas y que estas se equiparen a las de otros territorios. Sus reivindicaciones pasan también por que se cumplan los acuerdos de Atención Primaria firmados en 2023 y 2025, que incluyen aspectos como garantizar citas en menos de tres días, ofrecer incentivos para los centros de difícil cobertura y equiparar el pago de las guardias de los médicos de la región a los de otras.

Desde Fasamet y CESM Aragón han defendido que las movilizaciones buscan "la dignidad de la profesión y la calidad asistencial" y han advertido de que las actuales condiciones favorecen la fuga de profesionales. Asimismo, Han señalado que los médicos son “los únicos con carga ilimitada”, obligados a superar las 35 horas semanales, realizar guardias de 24 horas los fines de semana y asumir jornadas continuadas de hasta 17 horas sin compensación adecuada.

Noticias relacionadas

Los sindicatos han señalado que mantendrán las movilizaciones hasta que se atiendan sus demandas y han reiterado que están dispuestos a negociar cuando se garantice que pueden trabajar "en condiciones normales y ofrecer la asistencia que los pacientes se merecne".