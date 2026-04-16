El Pignatelli se abre al público por San Jorge con magia, cine y danza: este es el programa de actividades y el cartel

Aunque el próximo Día de Aragón sea un tanto insólito al celebrarse -con toda probabilidad- con un Gobierno autonómico en funciones, la ciudadanía podrá disfrutar a nivel cultural de un completo despliegue de actividades desde la magia al circo o el cine para conmemorar San Jorge en la actual sede del Ejecutivo aragonés. El director general de Cultura en funciones, Pedro Olloqui, ha sido el encargado de presentar los actos y de dar a conocer el cartel anunciador de la fiesta, obra de Marina Buil, alumna de la Escuela de Diseño de Aragón, con el lema 'Donde la leyenda se hace historia'.

El Edificio Pignatelli abrirá de nuevo sus puertas a todos los ciudadanos el próximo jueves 23 de abril, con un programa de actividades que incluyen música, cine, magia, circo, teatro, danza y exposiciones de ciencia, una muestra con los carteles de San Jorge elaborados por los alumnos de la Escuela de Diseño de Aragón, una exposición sobre la Autonomía de Aragón y la Galería de retratos de los Presidentes de la Comunidad Autónoma, la gran novedad a nivel institucional que se presentará ese mismo día, culminando así todo el proceso de presentación de los retratos de los últimos expresidentes, Marcelino Iglesias, Luisa Fernanda Rudi y Javier Lambán.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha señalado que las actividades comenzarán el miércoles 22, a las 21.00 horas, en el patio de la Sala de la Corona, con una video proyección de Yaguar Visual Art con imágenes que evocarán la celebración del Día de Aragón acompañadas de dos conciertos de artistas aragoneses Idoipe y Rosin de Palo.

El director ha destacado que las actividades están "centradas en nuestras industrias culturales y en su brillantez" y ha afirmado que este 23 de abril se caracteriza "por la continuidad institucional, la normalidad democrática y por un Aragón que trabaja por su prosperidad, su futuro y su bienestar", a pesar de lo insólito de que la cita se celebre con un Gobierno en funciones. "Un Aragón que no renuncia a recuperar su patrimonio histórico y cultural y que encuentra su máxima expresión en la vuelta a casa de las pinturas murales de Sijena, una reivindicación que tiene que ver con el esplendor de la Corona de Aragón y con los valores de una cultura milenaria", que se reivindican también en esta festividad.

La jefa de servicio de Fomento y Difusión de la Cultura y el Libro, Abigaíl Pereta, ha detallado la programación que continuará el jueves 23, por la mañana, en la zona de jardines, el patio de la Corona y la propia sala de la Corona, donde los visitantes podrán disfrutar de la carpa mágica con Rubén Díaz, Civi Civiac y Javi el Mago; del espectáculo 'Carabín carabán' de Almozandia; de la actuación de Luna Roja DJ y Espai Sideral; de la Ferieta de juegos de la PAI; y del dance del rabal; de un concierto para conmemorar el aniversario de la declaración del arte mudéjar como Patrimonio Mundial de la UNESCO, con Berluna.

LaMov interpreta 'España en conserva'

A las 12.30 horas, LaMov interpretará ‘España en conserva’, en la Sala de la Corona; Títeres de la Tía Helena presentarán su espectáculo 'Cajal el rey de los Nervios' conmemorando el 120 aniversario del Premio Nobel y Biella Nuei actuará en el escenario principal de los jardines para celebrar su 40 aniversario con la música. Las jóvenes voces del Coro Ixena ofrecerán un concierto en el patio; y DJ Guillems animará el mediodía en los jardines.

Por la tarde, habrá nuevos pases de magia en la carpa con Rubén Díaz, Civi Civiac y Javi el Mago; Ana Continente Danza presentará ‘Cable a tierra’; los más pequeños podrán seguir disfrutando con la ferieta de juegos de PAI; la Compañía de circo Nostraxladamus presentará su espectáculo ‘Rumbo Latoti’, elegido como premio al mejor espectáculo de calle en la XXVIII Feria de Teatro de Castilla y León, celebrada en Ciudad Rodrigo; el público podrá participar en el rodaje de un cortometraje con Colectivo Z; Violeta Borruel Danza, con la pieza ‘Lo que habita’; del grupo folklórico El Pilar nos deleitará con lo mejor de nuestro folclore, un recital jotero; Títeres de la Tía Helena regresarán con ‘Cajal, el rey de los nervios’; y Charraire interpretará la obra teatral ‘Garabato y Cuchufleta’.

Desde las 18.45 horas actuará la banda de gaitas de boto aragonesa; Pilar Almalé estrenará su espectáculo ‘Goya, te quiero’; y la jornada concluirá con el concierto de La estrella azul live, desde las 20.00 horas, en el escenario central en los jardines.

Además, de 10.00 a 21.00 horas, los visitantes podrán ver una exposición científica y seguir las explicaciones sobre el próximo eclipse con un telescopio; visitar el stand de Turismo de Aragón; la zona de Aragón TV; la exposición de carteles de San Jorge de la Escuela Superior de Diseño de Aragón, una muestra sobre la Autonomía de Aragón y la Galería de retratos de los presidentes de la comunidad autónoma.

Durante toda la jornada habrá también servicio de bar en los jardínes. El Edificio Pignatelli abrirá sus puertas el miércoles 22 de 20:30 a 23:30 horas y el jueves 23, de 10:00 a 21:00 horas, con entrada por calle Madre Rafols, a la zona de jardines.

Actos en Huesca

Los actos en Huesca han comenzado ya esta semana con una programación conjunta organizada por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, con el título 'Aragón tierra abierta' y que ha incluido sesión de cuentos, talleres de escritura, charlas y presentaciones.

Este sábado, día 18, se celebrará el XI Torneo de Pádel San Jorge, organizado por Peña Recreativa Los 30; el XXXV Open San Jorge de Frontenis, que organiza el Club Oscense de Pelota; el Torneo Popular Bádminton San Jorge, con el Club Bádminton Huesca; el XXXI Trofeo de Natación Ciudad de Huesca Memorial Antonio Gutiérrez; el IV Encuentro Nacional de Orquestas de Pulso y Púa y la XXXVI Exhibición de patinaje ‘Tu sí que patinas’, con AD Club Patín Huesca.

El domingo, 19 de abril, se disputará el VI Torneo de Ajedrez Fundación Ramón Rey Ardid, habrá actividades artísticas en el CDAN y teatro de calle con ‘La última y nos vamos’, en la plaza Luis López Allué. El miércoles 22, por la tarde, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner habrá música con VisionWordl – Pop Up; y humor con Luis Piedrahita y su espectáculo ‘Apocalípticamente correcto’, en el Teatro Olimpia.

El jueves 23 se celebrará el Día del Libro, de 9:00 a 22:00 horas, en los Porches de Galicia; la Coral Oscense actuará en la Ermita de San Jorge; tendrá lugar el XX Trofeo de Escuelas de Ciclismo; el XLII Gran Premio San Jorge en el campo de tiro Loreto; patinaje divertido en la pista de patinaje de velocidad; a las 11:00 horas se realizará el reparto de la tradicional torta de San Jorge en el cerro, donde también habrá zona joven con actividades deportivas y culturales.

A las 12:00 horas llegará la XXV Jorgeada de Aragón, una andada con salida desde el Palacio de la Aljafería que llegará a la ermita de San Jorge en Huesca. A la misma hora comenzará el 11º Concurso de tortas y bizcochos de San Jorge, y en el cerro se sucederán las actuaciones de batucada, del grupo folclórico Elenco Aragonés, habrá parque infantil de hinchables; mientras que la plaza López Allué acogerá las actuaciones musicales de Radices e Ixeya, a las 19:30 y las 20:30 horas.

Los actos continuarán con un amplio programa de propuestas culturales y deportivas hasta el día 26 de abril; así como incluirán exposiciones en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner y en las bibliotecas municipales.

Actos en Teruel

En Teruel, el miércoles 22 se podrá visitar una exposición de ciencia para las familias de Fundación Ibercaja, en la Glorieta; y a las 22.00 horas ofrecerá un concierto La Kotxera en la Plaza del Torico.

El Día de Aragón, de 11:00 a 19:00 horas, Teruel celebrará el día del libro y de la rosa en la Plaza del Torico, donde se reunirán floristas y librerías para participar en un mercado de flores y libros. Participarán las librerías Escolar, Senda Perruca, Zombis y Princesas y Papelería Tilos, y las floristerías Avenida de Aragón, Flor de Hibisco y Flores Valenciana.

A las 11.00 horas saldrá la comparsa de gigantes y cabezudos, con salida desde el Centro Juvenil de Plaza Domingo Gascón. A continuación, habrá animación infantil con la compañía Producciones Kinser y el espectáculo 'Circo entre páginas', en la plaza del Torico; se entregarán los premios del X Concurso Juvenil de Relato Breve ‘Teruel, ciudad del amor’; y por la tarde, desde las 19:00 horas, tendrá lugar un festival de jotas a cargo del grupo ‘Ciudad de los Amantes’ de Teruel, en la plaza del Torico.

Marina Buil, autora del cartel de San Jorge de 2026. / GOBIERNO DE ARAGÓN

Cartel de San Jorge

El cartel anunciador este año de la festividad de San Jorge es obra de Marina Buil Guardia, alumna de la Escuela de Diseño de Aragón, titulado 'Donde la leyenda se hace historia'. Lo protagoniza la lanza de San Jorge, en colores rojos y sombreados, con imágenes representativas de la festividad: el dragón lanzando fuego, San Jorge con su caballo, una espada, flores, libros y un monumento representativo de nuestra historia. La lanza aparece sobre un fondo blanco en el que se puede leer en letras doradas 'San Jorge Día de Aragón 23 de abril 2026'.

La autora de la obra ha explicado que estudia segundo de diseño gráfico y ha basado su trabajo en la historia de San Jorge y el dragón. "Quería representar lo que es Aragón con símbolos como uno de los arcos de la Aljafería o el Castillo de Loarre, con el rojo que simboliza la sangre", ha detallado. A partir de unos bocetos a mano, "pasé las ilustraciones a Illustrator y a Photoshop para construir capa a capa, con los colores amarillo y rojo característicos y que representan a Aragón".

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Respecto al cartel anunciador de San Jorge, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha recordado que es fruto de un concurso que se organiza en la Escuela de Diseño y la obra que ha ganado esta edición "es inspiradora de ese Aragón que busca prosperidad y futuro, que no renuncia a su señas de identidad, con el protagonismo de dragón tantas veces derrotado y puesto en pie para buscar ese futuro y esa prosperidad".