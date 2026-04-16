De Tarazona al mundo para mejorar la seguridad en la obra: "Con este andamio cuidamos a los montadores"
La empresa Andamios Tendo, con 25 trabajadores, recibe un reconocimiento en Smopyc por un innovador andamio que mejora la seguridad laboral de los trabajadores
La seguridad en el trabajo es uno de los retos que afronta el sector de la construcción, que sigue siendo uno de los ámbitos de la industria en la que se registra una mayor siniestralidad. Con la búsqueda de una mayor seguridad y confort para los trabajadores en las obras y para los propios montadores de andamios, la empresa Andamios Tendo, afincada en Tarazona, ha creado de la mano del grupo francés al que pertenece, Frenehard & Michaux, un andamio "más ligero y ergonómico" que apunta a consolidarse como una de las mejoras en las obras del futuro en la comunidad, en España y en el mundo.
Fernando Celimendiz es el director de la planta de Andamios Tendo, en Tarazona, donde trabajan más de 25 trabajadores en un sector que nunca para cuando la obra pública y privada está en marcha, y en la que se ha producido "al 100%" este nuevo andamio que pretende mejorar el día a día de los trabajadores de la construcción. La innovación que han presentado este año en la feria Smopyc ha sido merecedora del Premio Smopyc Plata en la categoría de Seguridad y Salud.
"Este año Smopyc es especial para nosotros porque presentamos este nuevo producto, nos han premiado por su innovación y, realmente, es un trabajo conjunto con el grupo francés Frenehard & Michaux, y estamos ilusionados de presentarlo a nuestros clientes", explica.
A parte de las innovaciones que incorpora la nueva estructura, Celimendiz subraya la capacidad de adaptación y de compatibilidad del nuevo andamio con los que ya están en el mercado.
"Lo que conseguimos con este andamio es mejorar la ergonomía, porque estamos aligerando el peso a los montadores, y eso nuestros clientes lo agradecen mucho, y también en el ámbito de la seguridad incorporamos novedades que esperamos que se valoren en el mercado", ha concluido el director de la planta de Tarazona.
Suscríbete para seguir leyendo
- El mayor outlet urbano de España abre una nueva tienda en el centro de Zaragoza
- El cadáver hallado en la ribera del río Gállego en Zaragoza es el joven desaparecido Ares Tiziano
- Lalo pesca en el caladero de Primera RFEF
- Adiós definitivo a Plaza Imperial: comienza la demolición del antiguo centro comercial de Zaragoza con el reciclaje de lo que queda dentro
- Ramón García, Jordi Hurtado, Sandra Barneda y Carmen Alcayde 'fichan' por Aragón TV
- El 'caso Soberón' acentúa el drama de la delantera del Real Zaragoza
- Los cines Palafox abren una sala IMAX, la primera en Zaragoza
- La Policía investiga el hallazgo de un cadáver cerca del río Gállego en Zaragoza