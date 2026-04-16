Los taxistas denuncian el cambio de la parada en Feria de Zaragoza en plena Smopyc: "Genera confusión y malestar"

Los taxistas de Zaragoza han denunciado el cambio de ubicación de la parada habitual en Feria de Zaragoza por otra, ubicada en el Acceso Norte del recito, lo que critican que está generando "confusión y malestar" porque en esta nueva ubicación la visibilidad de sus servicios "es mucho menor".

Los taxistas han trasladado un comunicado en el que critican que Feria de Zaragoza habría realizado este cambio "sin previo aviso", lo que aseguran que "ha generado confusión y malestar (comprensible) en los compañeros que daban servicio a la propia feria".

"Hemos realizado hasta tres llamadas con el director de la Feria advirtiéndole de los problemas que había y él nos ha comunicado que la parada habitual estaba efectivamente anulada y que estaban desviando a todos los usuarios al Acceso Norte, donde teóricamente está ubicada ahora la parada", indican desde la asociación de taxistas de Zaragoza. Sin embargo, lamentan que por la puerta en la que se ha ubicado la nueva salida, no hay trasiego de pasajeros, ya que se sigue utilizando prioritariamente la puerta principal.

Pese a su denuncia, los taxistas de Zaragoza se comprometen a seguir prestando servicio, pero piden un cambio pronto para mejorar la respuesta ante el volumen de visitantes que se trasladan en taxi a la feria. "Ante tal circunstancia y mientras no se solucione la situación, por el momento debemos seguir prestando servicio por el Acceso Norte tal y como nos dice la Feria, e instamos a todos los compañeros que no se alquilen en el túnel puesto que esa parada está anulada, pese a que confiamos en el buen hacer y la profesionalidad de todos para absorber la demanda que generen los asistentes", señala el comunicado.

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Con todo, avisan de que "si la situación continúa así, y viendo que para la organización de la Feria no somos un servicio prioritario por no colocarnos en un lugar con visibilidad, recomendaremos a los compañeros que hagan lo mismo y prioricen a los demás eventos que éstos días tenemos en la ciudad frente al suyo". Cabe recordar que, simultáneamente se está celebrando el congreso The Wave, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, una ubicación en la que muchos también recurren al taxi debido a las pocas líneas de bus que circulan por la zona, o la propia Final Six de baloncesto femenino, que se está desarrollando en el Príncipel Felipe.