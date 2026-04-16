Tensión en la parte catalana por los bienes de Sijena: de la "barbarie española" al "no sé qué más quiere que pida"

El retorno de los bienes de Sijena a Aragón ha abierto una brecha en la parte catalana del conflicto por el arte sacro. El diputado de Junts en el Parlamento de Cataluña Francesc de Dalmases ha instado este jueves al Govern a "proteger las obras de Sijena de la barbarie española", digan lo que digan las sentencias judiciales sobre este asunto.

Así lo ha dicho en una interpelación parlamentaria a la consellera de Cultura, Sònia Hernández, quien el pasado lunes avanzó que el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) recurrirá la resolución del juzgado número 2 de Huesca que establece que esta institución tiene 56 semanas para devolver a Aragón las pinturas murales del Monasterio de Sijena que se exponen en el centro.

De Dalmases ha alertado de que "es imposible trasladar los murales de Sijena sin dañarlos de forma irreparable", por lo que hay que "volver a proteger las obras de Sijena de la barbarie española", como ya hizo, ha señalado, el arquitecto Josep Gudiol cuando "salvó" esas obras en 1936, en plena guerra civil española. Por ello, ha pedido a Hernández que "haga todo lo políticamente posible" para que estas obras de Sijena "no se muevan" del MNAC, porque "no hay nada más injusto que cumplir una sentencia injusta".

En la réplica, la consellera ha insistido en la posición que ha venido manteniendo Cataluña a este respecto, incidiendo en que "estas pinturas están en un estado de conservación que hace imposible que puedan salir sin ponerlas en un altísimo riesgo de que se estropeen", a pesar de que los técnicos aragoneses han mantenido hasta ahora que es un traslado que se puede realizar sin riesgos.

Así, Hernández ha abundado que los abogados del MNAC y del Departamento de Cultura "están trabajando" para recurrir la última resolución judicial y ha dicho que las pinturas "no pueden salir del MNAC, de la misma forma que técnicamente es imposible hacer viajar el 'Guernica'".

Pero este tema ha abierto una brecha en la parte catalana del conflicto, donde Junts aprieta al Govern con esta cuestión, y la consellera ha trasladado que ya ha dado muchos pasos para intentar que la sentencia no se cumpla. "No sé qué más quiere que pida", ha denunciado Hernández, que ha recordado que "el informe al Instituto del Patrimonio Cultural de España está pedido, el MNAC lo ha pedido". "Le vuelvo a recordar que soy la vicepresidenta primera del MNAC, por lo que no sé qué más quiere que pida", ha replicado a Dalmases en respuesta a una interpelación en el pleno del Parlament.

Así, la consellera ha precisado que el martes presentarán el recurso y que luego harán una reunión ejecutiva del patronato. Y ha reiterado que la posición del patronato, en todo momento, ha sido la de que "estas pinturas están en un estado de conservación que hace imposible que puedan salir sin ponerlas en riesgo".

Aunque no le gusta la circunstancia de que las obras murales tengan que salir de Catalunya, algo que cree que "no llegará porque no puede pasar", ha cuestionado que se puedan politizar estas cuestiones con intereses partidistas.

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Sin embargo, ha defendido que no hay nada más político que el patrimonio: "Por este motivo el lehendakari pide el Guernica. Porque es una acción simbólica y sabe que no le dejarán. Porque técnicamente, si se escucha a los técnicos, es imposible hacer viajar el Guernica".