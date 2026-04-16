The Wave 2026 | De Japón a China: Asia marca el ritmo tecnológico con cuatro visiones para entender el futuro que viene

La segunda jornada de The Wave 2026 ha estado marcada por una presencia claramente asiática sobre el escenario principal. Tres compañías japonesas -NTT Data, Casio y Hitachi- han compartido protagonismo con la tecnológica china Huawei en una sucesión de ponencias con enfoques muy distintos, pero atravesadas por una misma idea de fondo com es el papel estructural de la tecnología en el futuro inmediato.

Esta presencia no es casual. Japón es el país invitado de la tercera edición de The Wave, una decisión que responde a la voluntad del congreso de reforzar su dimensión internacional y abrir el foco hacia uno de los ecosistemas tecnológicos más avanzados del mundo. La jornada del miércoles ha concentrado buena parte de esa apuesta, con un bloque específico de compañías niponas en el escenario principal y un espacio propio en la zona expositiva, el Japan Tech District, concebido como punto de encuentro para mostrar desarrollos y generar conexiones.

La intervención de Manel Martorana, responsable de Nuevas Tecnologías de NTT Data para Europa y Latam, ha girado en torno al concepto IOWN, una propuesta que plantea sustituir la electrónica por tecnología óptica en la transferencia de datos. El objetivo es superar los límites actuales de rendimiento y consumo energético en un contexto de crecimiento acelerado de la inteligencia artificial.

Martorana ha ilustrado este cambio de paradigma con una metáfora natural, comparando las redes tecnológicas con los sistemas de comunicación subterráneos de los bosques. A partir de ahí, ha trazado la evolución de las compañías desde la digitalización hacia modelos de empresa autónoma, en los que los sistemas no solo asisten, sino que ejecutan decisiones mediante agentes de inteligencia artificial.

Más mujeres en el mundo tecnológico

Desde un enfoque completamente distinto, Eloy Bernal, responsable de Comunicación de Casio, ha centrado su intervención en la equidad de género en los ámbitos STEM. A través de datos y ejemplos concretos, ha expuesto la necesidad de fomentar vocaciones científicas entre las niñas y jóvenes.

Iniciativas como #CientíficasCASIO han servido para visibilizar referentes femeninos y acercar la ciencia a las aulas mediante herramientas cotidianas como las calculadoras científicas. Bernal ha destacado también el caso de la investigadora Luz Rello y la importancia de generar referentes cercanos para construir un ecosistema más inclusivo.

La sostenibilidad ha sido el eje de la ponencia de Pablo Orvañanos, Global Sustainability Lead de Hitachi Digital. Su análisis ha puesto cifras al impacto ambiental del ecosistema digital, que ya representa cerca del 3,9% de las emisiones globales, en niveles similares a la industria de la aviación. Orvañanos ha abordado tanto la infraestructura —centros de datos o consumo energético— como el propio uso del dato, en un contexto de crecimiento exponencial, y ha subrayado la necesidad de repensar las arquitecturas tecnológicas para reducir la huella climática.

El bloque asiático se ha completado con la participación de José María Ramírez-Cárdenas, director de relaciones públicas del área de entorno de negocio de Huawei. Su intervención ha trasladado el foco hacia las infraestructuras que sostienen la economía digital, con tecnologías como el cloud, la conectividad o las redes inteligentes.

“Huawei no es un fabricante low cost chino, entra en los mercados por innovación y funcionalidad”, ha defendido durante su intervención, en la que también ha repasado la presencia de la compañía en Europa y España.

Cuatro intervenciones distintas que han recorrido desde la base tecnológica hasta sus implicaciones sociales y ambientales, consolidando la jornada como uno de los bloques más variados del congreso.