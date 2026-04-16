The Wave 2026 l El DAT Alierta de Zaragoza atrae a siete nuevas empresas y entidades que ocuparán 3.800 m²

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, abrió este miércoles la tercera y última jornada de The Wave 2026 con un mensaje centrado en los jóvenes como motor del futuro tecnológico de la comunidad. Ante un auditorio lleno, Vaquero reivindicó el papel de Aragón como “tierra de oportunidades” y lanzó una apelación directa a una nueva “generación data” llamada a liderar el cambio. En paralelo, ha anunciado que siete nuevas empresas y entidades se instalarán en el futuro DAT Alierta de Zaragoza, el parque empresarial de innovación y negocios digitales que se impulsa junto al campus universitario del Actur.

Se trata de Inetum, Wanatop, el clúster logístico ALIA con Educatrafic, IA Experience, Omnitec, Deveco y Rasmia, que “aterrizan en el DAT Alierta para seguir posicionando a Aragón como el epicentro tecnológico más dinámico de Europa”, ha avanzado la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero.

El Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta tendrá, ha recordado Vaquero, más de 80 hectáreas en pleno corazón de Zaragoza y “definirá un triángulo virtuoso en Aragón, con sus otros vértices en Huesca, con Walqa, y con Technopark, en Alcañiz, en el Bajo Aragón”.

Las siete nuevas compañías y entidades que se ubicarán en el complejo compartirán edificio con Siemens, empresa que ya confirmó su presencia en junio del año pasado.

Solicitud de licencia urbanística

La ubicación de las empresas en el nuevo edificio de oficinas, para el que ya se ha solicitado la correspondiente licencia urbanística municipal, está prevista entre finales de 2027 y principios de 2028. Aunque aún queda espacio disponible en ese futuro edificio de oficinas, su ocupación "está avanzando a un ritmo acelerado, dadas las altas expectativas empresariales que genera el DAT Alierta", según el Gobierno de Aragón.

El nuevo polo tecnológico que se desarrollará en la capital aragonesa contaba hasta ahora con la confirmación de tres pilares estratégicos para su despliegue inicial. La multinacional alemana Siemens encabeza la lista como el primer gran referente internacional en el complejo, compartiendo protagonismo con Integra Tecnología, que ya ha proyectado la construcción de una sede propia de más de 8.000 metros cuadrados. A este ecosistema empresarial se suma el potencial investigador de Circe, que trasladará su centro tecnológico al distrito con una inversión de 20 millones de euros, consolidando un espacio donde la vanguardia corporativa y la excelencia académica en estrecha colaboración.

Confiar en los jóvenes

La intervención de Mar Vaquero, marcada por un tono motivador, situó a los jóvenes en el centro de la estrategia tecnológica del Ejecutivo autonómico. “Tenemos que confiar más en vosotros”, subrayó, reconociendo que la experiencia no puede ser una barrera de acceso, sino “un mal que se supera con el tiempo”. Frente a ello, defendió un cambio de mirada institucional y empresarial para ofrecer oportunidades reales desde etapas tempranas.

Vaquero enmarcó este tercer día del congreso como una jornada diseñada específicamente para inspirar a las nuevas generaciones, conectándolas con empresas y proyectos capaces de transformar ideas en iniciativas empresariales. “El futuro no puede observarse solo desde nuestra mirada, tiene que construirse a través de vuestros ojos”, afirmó.

Uno de los ejes centrales de su discurso fue la construcción de ese concepto de “generación DAT”, entendido como un pacto entre instituciones y empresas para impulsar formación, talento y empleabilidad en el ámbito tecnológico. En este contexto, destacó el papel de Zaragoza como epicentro de un nuevo ecosistema innovador articulado en torno a espacios como DAT Alierta, junto a los otros dos polos tecnológicos de Huesca (Walaq) y Teruel (Tecnopark).

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Este “triángulo tecnológico”, explicó, suma decenas de hectáreas dedicadas a investigación, desarrollo e innovación, y busca integrar universidad, centros tecnológicos y empresas. Entre los actores implicados en el DAT Alierta citó al Instituto Tecnológico de Aragón, la Universidad de Zaragoza o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, además de compañías que ya han anunciado su implantación o expansión.