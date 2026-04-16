The Wave 2026 | La ola del congreso se eleva a 24.000 participantes: "Es el éxito del sector tecnológico de Aragón"

Zaragoza ha puesto el broche final al congreso tecnológico The Wave 2026 con un balance “muy positivo y superando expectativas”, según ha destacado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, Mar Vaquero, al término del evento. La clausura ha estado marcada por la intervención del popular creador de contenido Jordi Wild, en una conversación con el coronel Pedro Baños que ha puesto el colofón a tres días de intensa actividad.

Vaquero ha subrayado el crecimiento sostenido del congreso en sus tres ediciones, destacando el incremento del número de empresas participantes, ponentes e inscritos. “La ola de The Wave es imparable”, ha afirmado, resaltando que todos los espacios habilitados —cinco en total— han estado “permanentemente repletos”, con un ambiente dinámico, optimista y de fuerte implicación por parte del ecosistema tecnológico.

El evento ha superado los 20.000 inscritos y ha alcanzado más de 24.000 participantes, cifras que, según la vicepresidenta, evidencian el impacto del congreso. “Es un evento muy difícil de superar; ni siquiera en los momentos de la Expo vimos este espacio tan lleno de gente”, ha señalado.

Una de las principales novedades de esta edición ha sido la organización temática por jornadas, con dos días centrados en el ámbito empresarial, con un intenso networking y generación de contactos, y una tercera jornada dedicada a los jóvenes. Este último día ha registrado una gran afluencia desde primera hora, con el auditorio completo ya a las 9.00, reflejo del creciente interés de las nuevas generaciones por el sector tecnológico.

Asimismo, Vaquero ha destacado iniciativas paralelas como las celebradas en Mobility City, donde se ha abordado la realidad de los centros de datos, reforzando el posicionamiento de Aragón como un polo estratégico en este ámbito.

“El éxito de The Wave demuestra no solo la consolidación de este evento, sino también el momento que vive el sector tecnológico e industrial en Aragón y la firme apuesta que estamos haciendo por la innovación”, ha concluido. En este sentido, ha adelantado que el Gobierno autonómico comenzará a trabajar “desde mañana mismo” en la próxima edición del congreso.