The Wave 2026 | El Real Zaragoza, el Casademont y el futuro del deporte y la tecnología: "Hay que poner el sentido de pertenencia por encima de los resultados"

¿Qué hace un licenciado en Matemáticas trabajando en el Real Zaragoza? Fue uno de los fichajes que el club anunció hace ahora un año, en la pasada edición de The Wave. No hubo presentación, ni toques ante el público, ni unas palabras a la afición. Pero, en esta nueva edición del congreso tecnológico, que vive este jueves su tercera y última jornada, el Real Zaragoza confirmó que el introducir un director de Tecnología en el organigrama del club ha sido todo un éxito. "Los objetivos como compañía no cambian, pero podemos acelerarlos si las herramientas nos acompañan", ha resumido Carlos Arranz, director comercial y de Marketing del equipo blanquillo.

En una charla moderada por la periodista Celia Gimeno y en la que ha estado acompañado por Nacho Simavilla, director del área de Negocio en el otro gran equipo deportivo de la ciudad, el Casademont Zaragoza, ambos ponentes han analizado el futuro del deporte y las posibilidades que abre la tecnología y la inteligencia artificial para "mejorar la experiencia de los fans". "Es cierto que el baloncesto no arrastra lo mismo que el fútbol, pero el gran reto pasa por procesar todos los datos y conectarlos entre todas las áreas", ha esgrimido Simavilla, quien no obstante ha reconocido lo que, en un club deportivo, es obvio: "Hay que poner el sentido de pertenencia por encima de los resultados, porque a veces la pelotita entra y otras que no".

Con todo, en lo que han coincidido tanto el responsable del Real Zaragoza como el del Casademont es en que "el aficionado debe estar en el centro de las decisiones". "Hay que hibridar los dos ámbitos", ha expresado Arranz, con el ejemplo del aficionado que acude al estadio con su tarjeta de socio "de toda la vida, coleccionable", y quien prefiere hacerlo con el teléfono móvil. "No son clientes, son aficionados. Internamente trabajamos con bases de datos, pero no debemos perder el norte", ha acuñado el responsable de Marketing del club blanquillo.

Carlos Arranz (Real Zaragoza) y Nacho Simavilla (Casademont), en su conferencia de The Wave 2026, este jueves. / Laura Trives

En ese sentido, tanto Arranz como Simavilla han abordado el hecho de que, a diferencia de lo que sucedía hace dos décadas, cuando las opciones para interaccionar eran "pitar, aplaudir o no ir al campo", ahora los fans están conectados "antes, durante y después de los partidos". Cada uno, eso sí, con sus particularidades. "En el femenino y el masculino llevamos estrategias diferentes y nos está funcionando. En el femenino, por ejemplo, hemos intentado salir sin maquillar, tal y como somos, y ha generado match. Pero hay una cosa que no se puede negar: que ganamos", ha señalado Simavilla.

Casos de éxito

En cuanto a los casos concretos de éxito que ambos clubes han desarrollado en los últimos años, y que tienen que ver con las dos vertientes a las que se orientan (aficionados y marcas), Arranz ha destacado el caso de los insides, los vídeos que permiten "profundizar en el día a día de los deportistas" y que, admite, "están funcionando muy bien". Asimismo, el directivo zaragocista ha incidido en otras oportunidades para las marcas, como los videomarcadores o la publicidad led del estadio, que puede variar en la televisión si el partido se emite en España o el extranjero, lo que abre una doble vía de negocio.

Noticias relacionadas

Con todo, tanto el Real Zaragoza como el Casademont insisten en que, a diferencia de otras compañías, las deportivas tienen un valor añadido, los aficionados, a los cuales no se puede dar la espalda en ninguno de los casos. "Es quien genera emociones y las traslada", ha sentenciado Arranz, mientras que Simavilla ha ido incluso más allá: "No podemos olvidar la pasión. Si solo coleccionamos datos, acabaremos siendo bibliotecas y, si no va nadie a consultarlas, no seremos nadie".