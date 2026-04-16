The Wave 2026 | Zaragoza estrenará en 2027 un gran foro internacional sobre economía e inteligencia artificial

Zaragoza sumará en febrero de 2027 una nueva cita internacional vinculada a la economía digital y la inteligencia artificial con la celebración del AI Cities Summit Europe, un foro que nace con el objetivo de impulsar el desarrollo económico asociado a la inteligencia artificial y a las infraestructuras que la hacen posible.

El anuncio se ha realizado este miércole en el marco de la jornada The Wave Data Centers in collaboration with DCD, celebrada en el Mobility City y organizada con la participación de representantes institucionales y del sector. El evento está promovido por InfraXMedia, plataforma internacional especializada en infraestructura digital, y cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón y de Amazon Web Services (AWS).

La cumbre reunirá a gobiernos, inversores e industria para abordar los retos y oportunidades que plantea el despliegue de infraestructuras estratégicas para la inteligencia artificial. El objetivo es convertir el foro en un espacio de debate sobre las necesidades de los territorios para competir en un contexto marcado por el crecimiento de la IA y la demanda de capacidad tecnológica, energética y de inversión.

Durante la presentación, el director gerente de Aragón Exterior, Javier Camo, aseguró que la comunidad quiere consolidarse no solo como un polo tecnológico de referencia, sino también como un lugar “de debate y conocimiento donde se construya el futuro del sector”.

Conocimiento, alianzas y modelos

Por su parte, el Chief Growth Officer de InfraXMedia, José Friebel, subrayó que el auge de la infraestructura vinculada a la IA representa “una de las mayores oportunidades económicas para los gobiernos en décadas”, aunque también una de las más complejas. En este sentido, defendió que el AI Cities Summit ofrecerá acceso a conocimiento, alianzas y modelos ya contrastados para competir en este nuevo escenario, y puso a Aragón como ejemplo de la combinación de política pública, energía e inversión.

En el acto también participó la directora gerente de Spain DC, la Asociación Española de Centros de Datos, Begoña Villacís, quien destacó las ventajas competitivas de Aragón. Entre ellas citó la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y el consenso político, además de la necesidad de reforzar las redes, aprovechar la producción de energías renovables y atraer talento para ganar competitividad en inteligencia artificial.

La edición inaugural del AI Cities Summit Europe se celebrará los días 16 y 17 de febrero de 2027 en Zaragoza. Según los impulsores del encuentro, la cita contribuirá a afianzar a Aragón como uno de los nuevos polos estratégicos de infraestructura digital en Europa.

La comunidad autónoma se ha posicionado en los últimos años como uno de los territorios con mayor crecimiento en este ámbito, con una capacidad de atracción de más de 90.000 millones de euros en inversión, apoyada en factores como la agilidad administrativa, la alineación institucional, la disponibilidad de suelo y el acceso a energía renovable. Este contexto ha favorecido su evolución como enclave estratégico para el despliegue de infraestructuras ligadas a la inteligencia artificial.

El proyecto tiene además vocación global. Tras su estreno europeo en Zaragoza, la organización prevé extender la serie AI Cities Summit a otros mercados, con una cita prevista en Río de Janeiro también en 2027 y futuras ediciones en Norteamérica, Oriente Medio y Asia-Pacífico.

InfraXMedia, promotora de la iniciativa, cuenta con más de 25 años de trayectoria en el sector de la infraestructura digital y organiza eventos internacionales como Data Center Nation o DCD, reuniendo a más de 33.000 profesionales al año.