El Tribunal Superior de Justicia de Aragón condena al Salud a pagar las costas por la carrera profesional

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha ganado varias sentencias que reconocen el derecho del personal temporal del Salud a cobrar el complemento de carrera profesional. Según han informado desde la organzación sindical, ya han presentado más de 400 demandas respecto a este asunto desde 2021, y han asegurado que todas las que se han resuelto las han ganado. Asimismo, han indicado que, posteriormente, el Salud las recurre y, hasta ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado todos los recursos. A ello han añadido que ahora, como novedad, el TSJA también condena al Salud al pago de las costas del procedimiento, hasta un máximo de 400 euros.

Según han informado desde el sindicato, CSIF ha recibido en los últimos días tres sentencias en las que el TSJA condena al Salud al pago de las costas en procedimientos de carrera profesional de personal interino. En un comunicado han defendido que estas sentencias dejan claro que el personal temporal del Salud (en torno a 5.000 trabajadores) tienen derecho a acceder al sistema de carrera profesional en las mismas condiciones que el personal fijo, y que este reconocimiento debe tener efectos administrativos y económicos desde la fecha de la solicitud. Asimismo, han asegurado que denegar el acceso a la carrera profesional para los interinos es una práctica contraria al derecho europeo y a la doctrina del Tribunal Supremo

"Además, el hecho de que el TSJA imponga costas al Salud evidencia que la Administración ha mantenido de forma injustificada una estrategia de recursos, que solo retrasa el reconocimiento de derechos, generando un perjuicio añadido a los profesionales y un coste económico a las arcas públicas", ha afirmado Juanjo del Hoyo, vicepresidente de CSIF Sanidad Aragón.

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Por todo ello, CSIF ha exigido al Gobierno de Aragón el reconocimiento inmediato de la carrera profesional al personal temporal; el abandono de la judicialización sistemática de este derecho, y la apertura urgente de negociación en la Mesa Sectorial para adaptar el modelo de carrera profesional a la jurisprudencia vigente.