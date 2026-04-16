Zaragoza ya fabrica el vidrio del futuro: así es el primer horno híbrido de Verallia

Zaragoza suma un nuevo hito industrial. La multinacional francesa Verallia, dedicada a la producicón de envases de vidrio para alimentación y bebidas, ha inaugurado este jueves en su planta de Cuarte de Huerva el primer horno híbrido de su red mundial, una instalación que combina electricidad renovable y combustibles tradicionales para avanzar en la descarbonización de este sector. La fábrica, en la que trabajan unas 250 personas, se convierte con este instalación en un referente tecnológico internacional.

El movimiento no es menor. Supone un paso firme en una industria intensiva en energía que busca reducir su impacto climático sin comprometer la producción. El nuevo horno funciona con un 70% de electricidad y un 30% de gas natural o biocombustibles, lo que permite recortar las emisiones de CO₂ en torno a un 50%, con potencial de alcanzar el 60% según el mix energético.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del CEO del grupo, Patrice Lucas, y del director general de Verallia Iberia, Paulo Pinto, además de clientes estratégicos. La puesta en marcha se enmarca en el objetivo del grupo de alcanzar la neutralidad climática en 2040.

Una planta histórica

La fábrica de Cuarte de Huerva, antes conocida como Vicasa (Saint-Gobain), forma parte desde hace décadas del paisaje industrial del área metropolitana de Zaragoza. Integrada en la red de siete centros de Verallia en la península ibérica, ha evolucionado al ritmo de las exigencias del sector gracias a poryectos de modernización tecnológica, adaptación energética y mejora de procesos.

El horno híbrido representa el salto más ambicioso de esa transformación. El proyecto arrancó en 2022 y ha supuesto una inversión de 63 millones de euros, una iniciativa que fue reconocida por el Gobierno de Aragón como de interés autonómico. En caso de éxito, será replicada en todas las instalaciones del grupo.

Más capacidad y flexibilidad

Con dos hornos operativos, la planta podrá alcanzar una producción de hasta 1,3 millones de envases al día, botellas y tarros destinados principalmente a los sectores del vino, las bebidas y la alimentación.

La novedad no es solo cuantitativa. El nuevo sistema permite una mayor flexibilidad en la producción, con capacidad para fabricar distintos colores de vidrio y adaptarse con rapidez a la demanda. En un mercado como el español, especialmente dinámico, esa agilidad es clave.

Además, la reducción de la huella de carbono se ha convertido en un factor competitivo. Los clientes buscan cada vez más proveedores capaces de ofrecer soluciones sostenibles sin perder eficiencia ni calidad.

Zaragoza como laboratorio industrial

El horno híbrido se inscribe en una estrategia más amplia de Verallia para transformar sus procesos productivos. El grupo está probando distintas tecnologías en su red internacional, como hornos eléctricos en Francia, sistemas oxy-fuel en Brasil e Italia o modelos de alta eficiencia en otras plantas europeas.

Zaragoza se convierte así en un banco de pruebas a escala industrial. El objetivo es desarrollar soluciones viables desde el punto de vista técnico y económico que puedan desplegarse progresivamente en toda la compañía.

Impacto local con proyección global

La planta emplea a unas 250 personas y ha reforzado sus infraestructuras con nuevas instalaciones eléctricas y una unidad de producción de oxígeno para apoyar el proceso híbrido. Más allá de la tecnología, la inversión consolida el papel de Zaragoza dentro del mapa industrial europeo del vidrio. Aragón gana así peso en un sector secundario que busca reinventarse sin perder capacidad productiva.

Verallia, líder europeo y tercer productor mundial de envases de vidrio, produjo en 2025 cerca de 18.000 millones de botellas y tarros. Su hoja de ruta pasa por reducir sus emisiones un 46,2% en 2030 y un 90% en 2040. El horno híbrido de Zaragoza no es el final del camino, pero sí una señal clara de hacia dónde se dirige la industria, con menos emisiones, más electrificación y una nueva forma de entender la producción.