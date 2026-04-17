El Gobierno de Aragón paga más de 3,4 millones de euros en ayudas para modernizar el campo
El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha ejecutado un pago que beneficia a 50 profesionales del sector primario autonómico
El departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha ejecutado el pago de 3.417.741 euros a un total de 50 beneficiarios, dentro de la convocatoria de subvenciones destinadas a la aplicación de agricultura y ganadería de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agroganadero.
Estas ayudas se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos europeos Next Generation, y tienen como objetivo avanzar en la modernización del sector primario aragonés mediante la incorporación de nuevas tecnologías, la mejora de la eficiencia energética y el impulso de modelos productivos más sostenibles.
Las inversiones subvencionadas permiten la implantación de soluciones innovadoras en las explotaciones agrícolas y ganaderas, favoreciendo la digitalización, la optimización de recursos y la mejora de la competitividad en un contexto cada vez más exigente, ha informado el Gobierno de Aragón.
El director general de Desarrollo Rural, José Manuel Cruz, ha destacado que el pago de estos más de 3,4 millones de euros en ayudas "supone un respaldo concreto y medible al proceso de modernización del sector primario".
También ha subrayado que "estas ayudas permiten financiar inversiones clave en tecnología 4.0, con proyectos que en algunos casos superan los 100.000 euros por beneficiario, lo que refleja la apuesta decidida por explotaciones más eficientes, digitalizadas y sostenibles".
El proceso de concesión y pago ha incluido la verificación de todas las solicitudes y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, garantizando la correcta ejecución de las inversiones y la adecuada justificación de las ayudas. En los casos de mayor importe, se han realizado además comprobaciones materiales específicas de las inversiones.
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