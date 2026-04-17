La autoridad fiscal recomienda a Aragón ajustar medidas para cumplir la regla de gasto, que sube un 4,2 %

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha recomendado al Gobierno de Aragón adoptar medidas para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto en 2026, tras estimar que el gasto computable de la comunidad crecerá un 4,2 %, por encima del límite del 3,5% estimado para el presente ejercicio, lo que podría provocar un incumplimiento de la normativa fiscal. La Airef señala a la merma de ingresos por la caída de los fondos europeos o las medidas de apoyo a la empresa familiar como aspectos a mejorar para cumplir con las exigencias fiscales.

El informe sobre los presupuestos iniciales de Aragón advierte de que las perspectivas han empeorado respecto a análisis anteriores y que las medidas adoptadas “no están teniendo el efecto esperado”. Por ello, la institución considera “deseable” que la comunidad ponga en marcha actuaciones que corrijan la desviación detectada y que podrían incorporarse posteriormente a un plan económico-financiero si se confirma el incumplimiento. Según la AIReF, el gasto computable crecerá un 4,2 % en 2026, frente al límite del 3,5 %, tras un incremento estimado del 3,6 % en 2025.

El organismo atribuye este empeoramiento, entre otros factores, a una menor proporción de gasto financiado con fondos europeos respecto al ejercicio anterior. Pese a ello, la AIReF prevé que Aragón cierre 2026 con un superávit del 0,1 % del PIB, mejorando el déficit del 0,4 % registrado en 2025. El organismo señala que, con un crecimiento del gasto ajustado a la tasa de referencia del 3,5 %, el saldo presupuestario podría mejorar incluso una décima adicional.

En cuanto a los ingresos, la AIReF estima que los recursos de la comunidad aumentarán un 7 % en 2026 sin contar los fondos del Plan de Recuperación, hasta situarse en torno al 13,9 % del PIB.

El informe también recoge que las medidas fiscales de apoyo a la empresa familiar aprobadas en 2025 tendrán un impacto negativo en la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de unos 2,5 millones de euros. Por el lado del gasto, el organismo calcula que los empleos sin fondos europeos crecerán un 3 % en 2026 y se situarán en el 13,8 % del PIB, manteniéndose las medidas de eficiencia sanitaria que el Ejecutivo autonómico prevé desplegar durante varios ejercicios.

La AIReF también prevé que la deuda de Aragón se sitúe en torno al 17,1 % del PIB en 2026, por debajo de estimaciones anteriores, favorecida por la mejora del saldo fiscal y el crecimiento económico, aunque los mecanismos extraordinarios de financiación siguen representando más del 80 % del endeudamiento autonómico. El informe recuerda además que Aragón continúa sin presupuestos aprobados para 2026 y mantiene prorrogadas las cuentas de 2024, una situación que ya había motivado recomendaciones previas para presentar un proyecto presupuestario propio.