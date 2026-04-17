Los alumnos de 6º de Primaria, a evaluación: estos son los 50 centros de Aragón que participan en la prueba del ministerio

Un análisis del sistema educativo. Estudiantes de 6º de Primaria de cincuenta colegios de Aragón se van a enfrentar a una evaluación de competencias clave para conocer su nivel al finalizar esta etapa: la Evaluación General del Sistema. Las pruebas, que son completamente digitales y que no se habían realizado hasta ahora, empezaron a hacerse el 7 de abril y continuarán hasta el 29 de mayo. Cada mañana se realizan en un centro y a ellas se someten hasta 50 alumnos por escuela. El cuestionario, impulsado por el Ministerio de Educación, también se está haciendo en el resto de comunidades y en todos los centros, tanto públicos como privados, de Ceuta y Melilla que siguen el sistema educativo español.

Según indican fuentes del ministerio, se evalúan cuatro competencias en hasta 50 estudiantes de cada centro seleccionado: comunicación lingüística, STEM, plurilingüe y digital. Se han diseñado distintos itinerarios y cada estudiante hace una parte de la prueba, por lo que los alumnos no se examinan de todas las competencias. El objetivo de la evaluación es analizar el sistema educativo en su conjunto para mejorar las políticas educativas. Es la primera vez que se realiza.

Además de a los alumnos, los cuestionarios de contexto también se dirigen a sus familias, al director o directora del colegio y a los docentes de 6º de Primaria. Fuentes del ministerio explican que las pruebas para el profesorado que atiende a las diferencias individuales, como son los profesionales de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje o del equipo de orientación, por ejemplo, incluyen preguntas adicionales específicas sobre la inclusión educativa. Con todo, señalan que en todas las evaluaciones se han incluido cuestiones sobre inclusión para analizar este aspecto en el sistema educativo.

Según ha podido conocer este diario, en Aragón participan los siguientes centros (privados y públicos): Francisco de Goya, Gil Tarín, Montessori, Ricardo Mallén, La Anunciata, José Camón Aznar, Concepción Gimeno Gil, Ramiro Solans, Puerta de Sancho, San Roque, Pablo Luna, Salvador Minguijón, La Fuenfresca, José Antonio Labordeta Subías, Nuestra Señora del Carmen, Torre Ramona, Virgen de la Peana, Marie Curie, Reino de Aragón, San Vicente de Paúl (Zaragoza), Santos Samper Sarasa, San Vicente de Paúl (Barbastro), Sagrado Corazón de Jesús, Margarita Salas, Maestro Monreal, María Quintana, Miraflores, San Agustín, Las Fuentes, Mariano Castillo, San José de Calasanz, María Moliner, Hermanos Argensola, Astrónomo Zarzoso, Antonio Machado, Rosales del Canal, Sagrado Corazón, Ricardo Mur, La Milagrosa, Tenerías, Santa Magdalena Sofía, San Juan de la Peña, Aragón, San Antonio de Padua, El Pilar Maristas, Británico de Aragón, El Salvador, Odón de Buen e Hilarión Gimeno.

Estas pruebas, novedosas en España, están reguladas en el artículo 143 de la Lomloe (ley Celaá), en el que establece evaluaciones muestrales y plurianuales en el último curso de Primaria (6º), donde ya se están realizando, y en el de Secundaria (4º).

Los datos que se obtengan de la evaluación se estudiarán el próximo curso (2026-2027) y el ministerio, en colaboración con las comunidades, diseñará el modelo de informe que ofrecerá a la comunidad educativa. No se ofrecerán resultados individualizados o por centros educativos, sino que las familias y la comunidad educativa tendrán acceso al informe general.

Desde el Ministerio de Educación señalan que estas evaluaciones permitirán obtener datos representativos del alumnado, de los centros de las comunidades y del conjunto del Estado. Tienen un carácter informativo, formativo y orientador. La aplicación que se encarga de realizar las pruebas digitales se coordina desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

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Antes de llevarse a cabo, estas pruebas pasaron por pruebas piloto. En mayo y junio de 2023 se realizó el trabajo de campo del primer estudio, en el que se probaron las unidades de evaluación en 6º de Primaria de dos de ñas competencias: lingüística y STEM. También se aplicaron cuestionarios de contexto. Entre mayo y junio de 2025 se llevó a cabo el trabajo de campo de las dos competencias restantes: plurilingüe y digital.