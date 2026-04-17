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Día sin Móvil

Apagón digital: este sábado muchas familias estarán sin móvil durante unas horas

Euskadi vivirá este sábado el Día sin Móvil en Familia, con tres espacios en las capitales vascas para dejar los móviles y disfrutar al aire libre en familia

Uno de cada diez menores se considera adicto al móvil y, pese al veto en la escuela, el 44% lo lleva y uno de cada tres lo mira en clase

Unos jóvenes usan sus teléfonos móviles.

Unos jóvenes usan sus teléfonos móviles. / Archivo / Fundación Adsis

El Periódico

El abuso del teléfono móvil y de las pantallas es un problema cada vez más presente en las aulas, donde uno de cada diez menores de entre 11 y 17 años se considera excesivamente dependiente de las pantallas y la mitad lo lleva encima. Pero los malos hábitos digitales también afectan a los padres, adictos al teléfono móvil e incapaces muchos de ellos de estar unas horas sin estar pendiente de las notificaciones.

Es por ello que este sábado en Euskadi muchas familias realizarán un apagón digital durante unas horas para pasar un buen rato familiar al aire libre sin pantallas de por medio. “Pon el móvil en pausa. Un día, un gesto. Ahora escucha, mira, siente, la vida se acerca. 18 de abril, día sin móvil. Un reto para estar más cerca”. Este es el lema de la convocatoria del Gobierno vasco, pionera en España, para bajar el ritmo y hacer "una pausa consciente y voluntaria" del teléfono móvil y sus notificaciones.

Tres espacios participativos

La jornada se llevará a cabo este sábado en tres espacios participativos en las calles de las tres capitales vascas: en la Plaza Okendo, en Donostia; en el Parque de Doña Casilda, en Bilbao; y en la Plaza de Los Celedones de Oro, en Vitoria. Allí, los participantes podrán dejar sus dispositivos en unas bolsas custodiadas por funcionarios durante las horas que pacten, abiertos los espacios de las 11h a las 19h ininterrumpidamente.

Organizada por el departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, la iniciativa invita también a los participantes a firmar un documento de compromiso familiar con varias propuestas, como comprometerse a “priorizar los momentos en familia frente al móvil” y “dar ejemplo de un uso responsable de la tecnología”. Promover actividades en familia sin pantallas y establecer acuerdos familiares claros sobre el uso del móvil son los otros aspectos incluidos en el documento.

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Las familias que participen en el Día sin Móvil recibirán una bolsa reutilizable de tela y una caja para teléfonos móviles para que, si así lo deseen, puedan replicar en casa la desconexión digital cuando lo necesiten.

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