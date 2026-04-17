Aragón amplía el Bachillerato de Investigación y Excelencia a dos nuevos centros

Aragón da un nuevo paso en su apuesta por la excelencia educativa con la ampliación del Bachillerato de Investigación y Excelencia (BIE), que se impartirá a partir del curso 2026-2027 en tres centros públicos: el IES El Picarral y el IES Medina Albaida, ambos en la modalidad de Ciencias y Tecnología, y el IES Torre de los Espejos, en Humanidades y Ciencias Sociales.

La directora general de Política Educativa, Ana Moracho, ha valorado "muy positivamente" la respuesta de los centros educativos a esta convocatoria impulsada por el Departamento de Educación, en la que se han presentado nueve proyectos de alta calidad. “El elevado nivel de las propuestas confirma que Aragón cuenta con equipos docentes comprometidos, preparados para liderar programas de excelencia educativa en estrecha y necesaria colaboración con la Universidad”, ha señalado.

La comisión de valoración ha seleccionado finalmente los proyectos del IES Medina Albaida, en Zaragoza, y del IES Torre de los Espejos, en Utebo, y ha confirmado además la continuidad del IES El Picarral, donde el programa se implantó de forma experimental este curso con resultados muy satisfactorios.

En este centro, el BIE se ha consolidado como una propuesta innovadora que promueve metodologías avanzadas de aprendizaje, la interdisciplinariedad y la conexión temprana del alumnado con la Universidad de Zaragoza. Catorce alumnos lo han cursado este año con un alto grado de satisfacción.

Tras esta positiva experiencia, se incorporan ahora al programa el IES Medina Albaida y el IES Torre de los Espejos, cuyos proyectos han sido valorados muy favorablemente por su solidez, el alto grado de implicación de sus claustros y su apuesta por una formación integral del alumnado. En el caso del centro de Utebo, la comisión ha destacado además el valor añadido de su carácter rural, que refuerza la diversidad y el equilibrio territorial de la oferta educativa.

Huesca y Teruel de forma progresiva

Aunque en esta convocatoria no se han presentado centros de Huesca ni Teruel, el Departamento de Educación asegura que "continúa trabajando para que el Bachillerato de Investigación y Excelencia llegue de forma progresiva a todas las provincias de Aragón".

“El éxito de esta convocatoria confirma que el BIE es un verdadero motor para elevar los estándares académicos. Reconocemos y agradecemos el esfuerzo de los equipos directivos y docentes, que han trabajado con rigor y visión para presentar proyectos solventes y transformadores”, ha subrayado la directora general.

Con la extensión paulatina del programa, el Gobierno de Aragón sigue avanzando en un modelo educativo que impulsa la excelencia, la equidad y la innovación, amplía oportunidades para el desarrollo del talento y garantiza una educación de calidad que atiende a la diversidad de intereses y capacidades del alumnado aragonés.

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El Bachillerato de Investigación y Excelencia está dirigido a alumnado con una nota media de ESO igual o superior a 8 y se estructura en dos cursos. En primero se imparte la asignatura Iniciación a la Investigación, de carácter multidisciplinar, y en segundo, Proyecto de Investigación, vinculado a una materia del curso y tutorizado en colaboración con profesorado universitario. El programa permite al alumnado adquirir competencias propias de la investigación universitaria, como el análisis de datos, la elaboración de informes y la defensa pública de trabajos.