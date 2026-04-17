Los auditores de Aragón recaudan más de 20.000 euros para los afectados por enfermedades neuromusculares

La Agrupación Territorial 8.ª de Aragón del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) ha celebrado esta jueves por la tarde su I Cena Solidaria, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, empresariales y del ámbito académico con el objetivo común de apoyar la labor de ASEM Aragón, la Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares.

La recaudación del evento ha superado los 20.000 euros y se destinará a los programas de atención, acompañamiento y rehabilitación que desarrolla esta entidad para personas y familias afectadas por más de 150 patologías neuromusculares degenerativas, con un gen raro y muy graves, como ELA, Duchenne o Steinert.

La iniciativa ha contado con el patrocinio del Complejo Aura y del ICJCE, así como con la colaboración de la Fundación Caja Rural de Aragón, dentro de su compromiso con las acciones solidarias en el territorio.

Compromiso social

Durante la apertura del acto, la presidenta del ICJCE Aragón, Lidia Sierra, recordó que el compromiso social forma parte de los valores del Instituto y agradeció la participación de los asistentes, además de la implicación de las entidades colaboradoras. Sierra destacó que esta primera edición nace con vocación de continuidad para consolidarse como un espacio de encuentro entre profesionales, instituciones y sociedad civil, con el propósito de transformar la colaboración en impacto real.

“Si creemos en la transparencia, si creemos en la formación, si creemos en el impacto social de nuestro trabajo, entonces también debemos creer en la importancia de apoyar a quienes, desde otros ámbitos, encarnan esos mismos valores”, subrayó.

Por su parte, Cristina Fuster, presidenta de ASEM Aragón, expresó emocionada su agradecimiento al ICJCE Aragón por impulsar una iniciativa que permitirá reforzar los servicios que la asociación presta desde hace más de dos décadas a personas afectadas por enfermedades neuromusculares y a sus familias. Entre ellos figuran el apoyo psicológico y social, las terapias rehabilitadoras, la orientación, la defensa de derechos y, sobre todo, la creación de comunidad para los enfermos y su entorno.

Al acto asistieron además Fernando Ledesma, vicepresidente primero de las Cortes de Aragón, y Víctor Alió, presidente nacional del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, entre otras autoridades.

La Agrupación 8.ª del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España es la delegación territorial que representa al ICJCE en Aragón. Con sede en Zaragoza, actúa como punto de encuentro, formación y coordinación para los auditores de cuentas que ejercen en la comunidad.

Cuenta con 240 profesionales y 35 firmas de auditoría asociadas, y entre sus principales funciones figuran la representación de los intereses del Instituto y sus miembros en Aragón y La Rioja, la organización de actividades formativas, la promoción de la profesión, el asesoramiento a los censores jurados de cuentas y la colaboración con instituciones regionales para impulsar la calidad y la ética profesional.