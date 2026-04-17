Azcón evita hablar del pacto PP-Vox en Aragón por San Jorge y centra sus dardos en el Gobierno de España

La celebración del Día de Aragón en Huesca se ha producido, por primera vez, con el Gobierno de Aragón en funciones, y en medio de las negociaciones para un pacto de gobernabilidad entre el PP y Vox que pueda dar estabilidad a la comunidad autónoma. Pero ni una cuestión ni la otra han tenido protagonismo en el discurso pronunciado por el presidente en funciones, Jorge Azcón, que ha recuperado el tono institucional y reinvidicativo en la celebración de San Jorge en Huesca, después de meses volcado en las negociaciones para un pacto tras las elecciones autonómicas anticipadas del pasado 8 de febrero.

En tono reivindicativo, el presidente en funciones ha reclamado un "trato justo" para Aragón por parte del Gobierno central, en forma de una "financiación autonómica justa" y el desarrollo de las infraestructuras pendientes, que acumulan retrasos "injustificables".

Con el traje de presidente autonómico y dejando de lado el de candidato y aspirante del PP a la reelección, Azcón ha incidido en el necesario retorno de los bienes de Sijena, la culminación de las autovías de la provincia de Huesca, la reivindicación de la reapertura del túnel del Canfranc y la apuesta por la un eje de "gran capacidad" por el centro del Pirineo que conecte Aragón con Europa.

El Gobierno de Aragón en funciones, junto a la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, en la celebración del Día de Aragón en la capital del Alto Aragón. / GOBIERNO DE ARAGÓN

"Tenemos un futuro prometedor, pero eso se debe sustentar en unas infraestructuras dignas y una financiación justa. Los retrasos en las autovías de la provincia de Huesca son injustificables y la escasa ambición a la hora de apostar por el ferrocarril en Huesca es indignante", ha denunciado Azcón, mirando de frente al Ministerio de Transportes.

Después de un discurso en el que ha glosado el buen momento económico y a nivel de empleo de la comunidad autónoma y, en concreto, de la provincia de Huesca, el presidente aragonés en funciones ha declarado que "Aragón debe soñar a lo grande y eso implica reclamar la reapertura del túnel del Canfranc y seguir aspirando a un corredor de altas prestaciones con Europa que nos permita competir en igualdad de condiciones con otros territorios".

Además, ha vuelto a recordar el "caballo de batalla" de la financiación autonómica. "La educación, la sanidad y los servicios sociales requieren de una financiación estable y eso solo es posible con una aportación suficiente del Estado", ha incidido, sin entrar al detalle de criticar la propuesta que el Ministerio de Hacienda puso sobre la mesa.

"Es el momento de exigir un trato justo a nuestra comunidad, una comunidad leal a España, que merece ser tratada con el respeto que ha logrado a lo largo de los siglos", ha defendido Azcón, que ha colado su mensaje de campaña en la conclusión de su alocución. "Son muchos los retos pendientes, pero la fuerza de las gentes de Aragón cuando remamos todos unidos es imparable", ha defendido.

El retorno de los bienes de Sijena: "Es una reivindicación colectiva"

Buena parte del discurso del líder del PP se ha centrado en defender la legitimidad del Gobierno de Aragón para el regreso de los bienes de Sijena, en consonancia con todas las resoluciones judiciales hasta la fecha, y en medio de los dimes y diretes que se plantean desde la parte catalana para devolver las pinturas.

"Las pinturas murales del Monasterio de Sijena deben volver a su lugar de origen. No es un empeño político, es una reivindicación colectiva, que siempre ha contado con el aval que le confieren los tribunales de Justicia", ha recordado Azcón, que ha asegurado que su compromiso con el retorno de "estos bienes de titularidad aragonesa es total". "La alegría solo será plena cuando recuperemos todos y cada uno de los bienes que son propiedad de los aragoneses. Quienes tratan de apropiarse de ese patrimonio deberían tener muy presente que la suya es una causa condenada al fracaso", ha considerado.

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Además, ha avisado de que "el Gobierno de Aragón no cejará jamás en el empeño porque el Monasterio de Sijena recupere todo el esplendor que en su día le arrebataron. Por eso quiero aprovechar este Día de Aragón en Huesca para expresar mi máximo reconocimiento al Departamento de Cultura y a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, claves para demostrar que la razón, la ley y la perseverancia son las mejores herramientas frente a cualquier intento de expolio". Gracias a su dedicación, ha añadido Azcón, "Aragón sigue dando pasos firmes en la recuperación de lo que legítimamente nos pertenece, reforzando nuestro compromiso con la memoria, la dignidad y la justicia".