Unas cámaras multarán de forma automática a los coches que accedan a la estación de autobuses de Alcañiz
Las obras de pacificación en el entorno de la terminal concluyen con la creación de nuevas plazas de aparcamiento
Europa Press
La finalización de las obras de pacificación de las travesías de Alcañiz ha propiciado la reordenación del entorno de la Estación de Autobuses situada en la avenida Maestrazgo dando lugar a nuevas dotaciones y servicios para sus usuarios, como un nuevo ramal de carril bici que discurre frente a la estación conectando la salida de la ciudad con el tramo de Ronda de Caspe.
Además, la construcción de una rotonda junto a la Estación de Autobuses ha supuesto la creación de hasta 40 plazas de estacionamiento para vehículos y seis para motocicletas distribuidas en tres zonas. La principal se encuentra en el barrio de San Pascual, comunicada con un paso de peatones con la propia Estación, ha informado el Ayuntamiento de Alcañiz.
A este aparcamiento se suman las plazas en batería junto a la Guardería Santo Ángel y los nuevos espacios de estacionamiento en la zona contigua a la Estación. De igual forma, se han delimitado frente al propio edificio plazas de aparcamiento en la modalidad de «carga y descarga» para que puedan estacionar todos aquellos vehículos que tengan que dejar o recoger viajeros por un tiempo máximo de 15 minutos.
Asimismo, tras las obras, se suma una nueva plaza PMR --Personas con Movilidad Reducida-- a las dos que ya se encontraban en las inmediaciones de la Estación de Autobuses. La reordenación del entorno de la Estación de Autobuses también contempla una plaza para taxis.
Por motivos de operatividad y por la propia seguridad de los usuarios, la circulación en la propia Estación está reservada únicamente a los autobuses, por lo que se han instalado cámaras en los accesos que identifican automáticamente las placas de matrícula y emiten la propuesta de sanción por acceso indebido a todos los vehículos que no cumplen con esta norma.
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