Las dudas extraordinarias ante la regularización: "La esperanza es buena, pero si se trunca volveremos a lo mismo"

Muchos de los migrantes latinos en Aragón han comenzado un proceso de regularización administrativa previo a la opción extraordinaria que ahora se les plantea desde el Gobierno de España. Esto provoca que ahora personas como Gisela Torres, de origen peruano, tengan unas dudas extraordinarias sobre el camino a seguir. "Si renuevo mi proceso de asilo me puedo quedar si la vía que se abre ahora", afirma en la cola de las oficinas de Extranjería de Zaragoza.

La intención de esta trabajadora en una residencia de mayores es conocer las opciones que tiene para garantizar su permiso de trabajo el mayor tiempo posible. Y al mismo tiempo lograr la ansiada tarjeta verde que les ofrezca total tranquilidad administrativa. "La esperanza que se abre es muy buena, pero si se trunca estaríamos otra vez en la misma situación, otra vez atrapados durante dos años", señala.

Con varios hijos en edad escolar, la incertidumbre arrecia. "Los abogados piden calma, pero lo cierto es que no dan soluciones y algunos llegan a pedir 120 euros solo por una consulta", lamenta ante las situaciones de picaresca ante las que se han enfrentado en las últimas semanas.

En el caso de que opte por la vía extraordinaria, esta tampoco despeja totalmente las opciones de residencia en España. La autorización concedida tiene una vigencia de un año y habilitará a sus titulares a residir y trabajar por cuenta ajena y por cuenta propia en cualquier lugar del territorio español, ocupación o sector de actividad. "Lo peor de todo es que nos están pidiendo un nivel de documentación que es muy difícil de lograr, vemos que será necesario más tiempo para todo el mundo pueda optar a esta vía extraordinaria", indica Torres.

En la actualidad vive en Torrero con una parte de su familia. De hecho, dos de sus hijos también están tratando de entrar en la vía del asilo, recién llegados desde la ciudad de Lima el pasado mes. "La reagrupación familiar es otra de las posibilidades que tenemos", señalan estos jóvenes que por estar recién llegados no pueden optar a la actual vía extraordinaria.