Jordi Wild se moja sobre Donald Trump: “Creo que se le está yendo la cabeza”

No suele hacerlo. O, al menos, no con esta contundencia. Pero durante su intervención en el congreso The Wave 2026 en Zaragoza, el popular creador de contenidos Jordi Wild salió de su zona de confort para adentrarse en el terreno de la política internacional en la larga conversación que mantuvo con el coronel Pedro Baños. Y lo hizo con una crítica directa y sin matices hacia Donald Trump.

“Creo que se le está yendo la cabeza”, afirmó, en uno de los momentos más tensos de la entrevista que mantuvo durante más de una hora con el coronel Pedro Baños. Una frase que no quedó aislada, sino que se apoyó en una reflexión más amplia sobre el lenguaje político y su impacto.

El detonante de su crítica fue el uso de expresiones como “exterminar una civilización” que difundió recientemente Trump en sus amenazas hacia a Irán, unas palabras que Wild calificó de “barbáricas”. “Tú no puedes ser presidente de ningún país y decir algo así”, sostuvo. Pero más allá del contenido, lo que realmente le preocupa es la reacción o la falta de ella.

“El problema es que se ha normalizado”, advirtió uno de los comunicadores digitales más influyentes en habla hispana, con más de 11 millones de seguidores en sus canales. Según su análisis, este tipo de mensajes generan una indignación efímera, “dos o tres días de ruido”, para desaparecer después sin consecuencias reales en la conversación pública.

De la retórica al impacto real

Lejos de quedarse en el plano abstracto, el creador trató de aterrizar el significado de ese tipo de declaraciones. “Cuando hablas de exterminar una civilización no hablas de un ejército, hablas de civiles, de niños, de gente que está en su casa”, explicó. En ese contexto, llegó a plantear una duda que elevó aún más el tono de su intervención. “Empiezo a pensar que puede haber incluso un daño cognitivo”, señaló, matizando que no lo decía “de forma sarcástica”.

La reflexión de Wild no se limitó a Trump. En su diagnóstico, apuntó a la transformación del debate público en espectáculo. “Estamos viviendo en un Black Mirror”, resumió, en referencia a la serie que retrata futuros distópicos marcados por la tecnología y la distorsión de la realidad. Para el creador, lo inquietante no es solo lo que se dice desde el poder, sino la capacidad de la sociedad para asumirlo como algo cotidiano. “Es muy preocupante el mundo en el que estamos viviendo”, insistió.

Un creador fuera de su terreno

La intervención sorprendió también por el perfil de quien la protagoniza. Habitualmente centrado en el entretenimiento y las entrevistas en su podcast The Wild Project, Jordi Wild ha evitado posicionarse en política de forma explícita.

De hecho, durante la misma conversación reiteró su voluntad de mantenerse al margen: “No me interesa la política, no quiero que se me asocie”. Sin embargo, esa distancia no le impidió lanzar una de las críticas más duras de toda la jornada.