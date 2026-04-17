The Wave 2026 | La marca de zapatillas que factura diez millones y que le debe parte de su éxito a Illueca: "Cuando fuimos por primera vez, había varias empresas que han ido cerrando. Es una pena"

Álvaro Patón es uno de los tres cofundadores de Morrison y, este jueves, fue uno de los protagonistas de The Wave 2026. Ahí contó su experiencia desde que, hace ahora diez años, se juntase con dos amigos (Álvaro Rodríguez y Pablo Recuenco), "de los de toda la vida", en un proyecto que, a primera vista, poco o nada tiene que ver con su formación. Una década después, la marca de zapatillas que empezó sin inversores externos y a pequeña escala ya factura diez millones anuales y tiene el objetivo de llegar a 30 en los próximos tres años. Un crecimiento, por cierto, directamente ligado a la localidad zaragozana de Illueca, donde apostaron por ellos en 2019 para fabricar su primer modelo, el Nineties, que todavía producen y al que han sumado una versión 2.0.

Tras su charla, en la que el empresario habló de su caso concreto, "sin pretender dar lecciones, porque hay mil fórmulas", Patón se sentó con este diario para analizar el mismo modelo que dio a conocer al público, preeminentemente joven, en The Wave. Ataviado con ropa y, por supuesto, zapatillas Morrison -"¿Te imaginas que aparezco con unas Vans?", ironizaba al principio de la charla-, Patón dejó muy claro en todo momento porqué, pese a que el crecimiento de su negocio les ha llevado a fabricar en China, siguen apostando por Illueca.

"Al final, hay un tema de telación. Confiaron en nosotros al principio y, más que menos, les seguimos dando volumen", resume. Con todo, el desarrollo tecnológico chino hace imposible competir, en las condiciones actuales, al mercado del calzado español, pese a que no renuncian del todo a él. "En China no hay nunca un no y aquí es muy difícil sacar nuevas siluetas porque no tenemos la tecnología, no hay esa inversión, y las fábricas están desactualizadas. O se ayuda de verdad o vamos a perder poco a poco la industria que tenemos", dice.

En esto último, Patón se detiene en el caso de Illueca. "Cuando fuimos por primera vez al polígono, había varias empresas auxiliares a la fábrica que han ido cerrando. Es una pena", recuerda. Un factor al que se añade otro de carácter más social: "La gente ya no quiere trabajar en las fábricas, es así".

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De vuelta a Morrison, su éxito llegó de un mundo ajeno a la moda, más allá del interés de tres jóvenes apasionados por las zapatillas y cuya referencia es muy clara, "Vans". "Sobre todo uno de mis socios, Álvaro (Rodríguez), que era el típico que siempre venía al colegio con las zapatillas nuevas. Hemos pasado por todas las etapas, de amigos de la infancia a compañeros de piso y socios. Y nuestro mantra es que la amistad prevalece por encima de todo", concluye Patón, que ya mira al futuro y un deseo claro de expansión hacia Europa y Latinoamérica.