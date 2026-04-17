Un nuevo fabricante chino estudia instalar una planta de vehículos en Aragón

El fabricante automotriz chino Chongqing Changan Automobile Co., que desembarcó en España a inicios de este año, está barajando la posibilidad de abrir una planta de producción de sus coches en el país, siguiendo los pasos de otros fabricantes de automóviles chinos de instalarse en el mercado español.

La planta se ubicaría probablemente en el norte de España, según han indicado fuentes conocedoras a Bloomberg y, de forma más concreta, en Aragón, por lo que podría unirse a su compatriota Leapmotor en esta zona de España.

El atractivo de España

La llegada de Changan se une a otras propuestas de capital asiático para invertir en España, favoreciéndose de una sólida red de proveedores de automoción, una fuerte historia en este sector, unos costes energéticos relativamente bajos y unos menores costes laborales en comparativa con otros países europeos.

España, como segundo mayor fabricante de Europa, se ha convertido en un lugar cada vez más seductor para los fabricantes de automóviles chinos que buscan establecer plantas en la UE y sortear los aranceles de la Unión Europea a los coches fabricados en China.

De hecho, se ha rumoreado también la llegada de BYD en el futuro para establecer una sede en España, y Chery tiene también en el horizonte desarrollar modelos en suelo español a través de su marca Omoda & Jaecoo --ya lo hace con Ebro-- y cuyos planes siguen vigentes, tal y como confirmó el vicepresidente de Omoda & Jaecoo Iberia, Francesco Colonnese en una reciente entrevista con Europa Press.

Por otro lado, el mayor fabricante del mundo, CATL, anunció que a mediados de este mes comenzaría a ensamblar baterías utilizando la factoría del grupo Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) por medio de una inversión de 4.100 millones de euros.

Mientras, la española Santana Motors tiene acuerdos de colaboración con Dongfeng Motor Group Co. y BAIC Motor Corp. para ensamblar coches también en el país en los próximos años.

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El mes pasado, la Comisión Europea anunció la denominada Ley del Acelerador Industrial, diseñada para apoyar a las empresas europeas que se han visto perjudicadas por el aumento de las exportaciones procedentes de China desde la pandemia.