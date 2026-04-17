La oscense Candela Carmen Aguaviva gana el concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’

La alumna Candela Carmen Aguaviva Laiglesia, que cursa 2º de ESO en el colegio Santa Rosa de Huesca, ha sido seleccionada para representar a Aragón ante el rey Felipe en la audiencia privada que el monarca ofrecerá próximamente a los ganadores de la 45ª edición del concurso ‘¿Qué es un rey para ti?’. La oscense se ha llevado la victoria en una final celebrada este viernes en el Centro de Historias de Zaragoza.

Este certamen, impulsado por la Fundación Institucional Española (FIES) y la Fundación Orange, tiene como objetivo principal fomentar la creatividad artística y la innovación entre los escolares españoles. Al mismo tiempo, a través de sus trabajos, los participantes expresan su conocimiento sobre la Corona, así como sobre el rey y la princesa Leonor, como representantes del presente y el futuro de esta institución.

En esta edición, han participado en Aragón 18 centros. Un total de 385 escolares desde 3º de Primaria hasta 2º de ESO, en el caso de la Educación Especial hasta 18 años. En la final celebrada en el Centro de Historias también se han expuesto las 31 obras finalistas, realizadas por estudiantes de 7 colegios de la región.

El dibujo de la joven aragonesa que ha sido reconocido. / GOBIERNO DE ARAGÓN

El trabajo con el que Candela ha sido galardonada es un logrado dibujo del rey y de la princesa Leonor, ataviados ambos con sus respectivos uniformes de gala del Ejército de Tierra y con la bandera de España de fondo. La joven ilustra así, de manera visual y creativa, que el rey es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, con rango de Capitán General, destacando además que la princesa, en su deber de heredera, se está preparando para asumir esa misma responsabilidad en el futuro.

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La audiencia tendrá lugar en el Palacio de El Pardo en una fecha aún por determinar, una vez concluidas todas las exposiciones regionales. En este encuentro, los 20 jóvenes artistas seleccionados, elegidos tanto en los concursos regionales en sus respectivas comunidades o ciudades autónomas como en la categoría de Educación Especial a nivel nacional, podrán conocer al rey Felipe y explicarle el contenido de sus trabajos, acompañados por los maestros y tutores que les han asesorado y apoyado en su elaboración.