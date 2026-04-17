DÍA DE SAN JORGE
EL PERIÓDICO recorre las claves del nuevo horizonte tecnológico aragonés
El suplemento especial con motivo del 23 de abril recoge las grandes inversiones en marcha, los proyectos estratégicos y los retos de un sector en plena expansión en la comunidad
El sector tecnológico de Aragón vive una expansión sin precedentes y se consolida como uno de los grandes focos de innovación del sur de Europa. Lo que hace apenas una década parecía una aspiración lejana —convertirse en un polo de referencia en este ámbito— toma hoy forma a través de inversiones millonarias, centros de datos de dimensión continental y una apuesta firme por el talento digital. La comunidad ha logrado posicionarse en el mapa europeo como un territorio capaz de atraer a las grandes compañías tecnológicas y, al mismo tiempo, de formar a la nueva generación de profesionales que sustentará la economía del dato.
Una radiografía detallada
Consciente de este momento excepcional y del abanico de oportunidades que se abre para la comunidad, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ofrecerá a sus lectores el próximo jueves 23 de abril, Día de San Jorge, un amplio suplemento en el que traza una radiografía detallada del ecosistema tecnológico aragonés, así como de los principales proyectos e inversiones actualmente en marcha.
Bajo el título Aragón, horizonte tecnológico, el especial aborda además este nuevo escenario de la mano de voces autorizadas del ecosistema innovador: profesionales del sector, responsables de empresas públicas, decanos de los principales colegios de ingenieros, emprendedores y representantes de las universidades de Zaragoza y San Jorge, entre otros perfiles destacados.
Un adelanto en digital
A lo largo de las más de 50 páginas del suplemento, que también tendrán reflejo en la web del diario, se incluirán varios artículos de opinión centrados en el momento de efervescencia que atraviesa la comunidad. Entre sus firmantes figuran el presidente de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes, María Navarro; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; las alcaldesas de Zaragoza, Huesca y Teruel; así como los principales agentes sociales y económicos del territorio.
Además, para hacer más corta la espera, los lectores podrán asomarse desde antes al contenido del especial en formato digital. A partir de este domingo 19 comenzarán a publicarse en la web del diario algunos de los textos que forman parte de este suplemento, elaborados por los periodistas Conrad Blásquiz y Marcos García.
EL PERIÓDICO regalará un ‘Particular Garnacha’ de Bodegas San Valero
Con motivo del 23 de abril, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN regalará una botella de vino con cada ejemplar del diario el Día de Aragón. Se trata de un vino Particular Garnacha, de Bodegas San Valero, que presenta un atractivo color rojo cereza intenso con interesantes tonos violáceos, que resultan en un vino muy vivo, limpio y brillante.
Elaborado con las mejores uvas garnacha, se trata de uno de los grandes protagonistas de la Denominación de Origen Cariñena. Entre sus aromas de buena intensidad y profundidad destacan notas de frutos rojos maduros casi compotados sobre un tono floral. Encuentro sabroso, muy bien equilibrado con un paso de boca armónico amable y bien estructurado.
El diario tendrá un estand en el Día del Libro
Como ya es habitual, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN volverá a sumarse a la celebración del Día del Libro en Zaragoza. El diario contará con un estand propio en la plaza Aragón, donde los asistentes podrán adquirir las publicaciones editadas por Prensa Diaria Aragonesa con un 10% de descuento sobre el precio habitual.
Entre los títulos disponibles sobresale la última incorporación a la colección Memoria Visual de Zaragoza, La ciudad destruida. Sus autores José María Ballestín y Antonio Tausiet ofrecen un recorrido de dos siglos en el que se aprecia cómo Zaragoza ha construido parte de su identidad, paradójicamente, a través de la desaparición de su propio patrimonio.
Otras publicaciones disponibles en el expositor de EL PERIÓDICO
Colección Memoria Visual
- Los agitados años 10
- Los convulsos años 70
- Los flamantes años 80
- Los pródigos años 90
- Los sombríos años 40
- Los cruciales años 30
- Los inquietos años 20
- Industria y comercio en el siglo XX.
Estas publicaciones
- Voluntad y servicio de Óscar Bribián y con las fotografías de José Lizaga
- Los enigmas del cuerpo humano, del doctor Vidal
- La Semana Santa de Zaragoza, de Luis Miguel Gabás
- Refranes de Aragón; Nuevos retazos; de Fernando Maneros
- El Tesoro de la Virgen del Pilar, de Marian Rebolledo
- Retrato de la madre de Goya, de Domingo Buesa
- Diccionario Aragonés de 1800
- Ciento cincuenta apellidos aragoneses
- Recuerdos compartidos, de Rafael Castillejo
- Los Mudéjares, de Pedro Luis Hernando
- Nuestra jota, de María José Hernández
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