Proceso extraordinario: Al menos 400 migrantes han solicitado su regularización telemática en Aragón en las primeras 24 horas

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha arrancado el proceso de regularización extraordinaria con éxito de solicitudes y "normalidad en la gestión" de las primeras horas, según alegan. Así, en la primera jornada explican que se recibieron 13.500 solicitudes telemáticas en Mercurio, la plataforma de gestión de expedientes de extranjería. Y eso que estuvo caída durante varias horas y fue difícil completar los expedientes. Esto implica, teniendo en cuenta el peso de la población migrante en Aragón, que al menos 400 personas han iniciado este trámite en la comunidad.

Todas estas solicitudes se han presentado mediante certificado digital, y la mayoría se han registrado por parte profesionales habilitados (abogados, graduados sociales y gestores administrativos), así como por los propios beneficiarios con una solicitud individual. También se han recibido por parte de las entidades y sindicatos inscritos en el Registro de Colaboradores (RECEX) y de otros representantes que en Aragón todavía se está desarrollando y en los próximos días aumentarán las oenegés que facilitarán este trámite.

Más allá de los expedientes de regularización que ya se han podido lanzar, las personas que quieren recibir una atención presencial (que comenzará el 20 de abril) formalizaron y confirmaron ayer 19.633 citas, presentadas a través de Cl@ve, del teléfono 060 y del formulario de la web. Esto implica que en Aragón habrá asignadas unas 600 para comenzar a trabajar desde este mismo lunes. En el caso de Cl@ve, el beneficiario podrá elegir entre las oficinas más cercanas a él. Si en cambio, la petición se realiza vía telefónica o por formulario, se le asignará automáticamente la más cercana en base a sus preferencias de datos y su código postal.

Con respecto a la regularización extraordinaria, el delegado del Gobierno de Aragón, Fernando Beltrán, reconoció ayer los primeros tropiezos que justificó en que el proceso "está recién arrancado". Por eso pidió "un poquito de paciencia" y esperar a que pase "el primer aluvión", que ha estimado que se prolongará durante las primeras 48 a 72 horas o "la primera semana".

Por el momento, las molestias en las colas presenciales son evidentes, con aglomeraciones especialmente en Zaragoza. La situación ha sido calificada incluso por el propio personal municipal como “un caos”, a pesar de que el proceso era conocido con más de tres meses de antelación, un plazo suficiente para haber previsto refuerzos mediante acúmulos de tareas, reorganización de recursos o la adopción de medidas extraordinarias. De hecho, desde CCOO han exigido a la alcaldesa Natalia Chueca que asuma su responsabilidad y "evite trasladar la presión a la plantilla y adopte medidas inmediatas y estructurales reforzando los servicios con personal suficiente y planificar con rigor situaciones que son perfectamente previsibles".

Para seguir con el proceso, abierto hasta el 30 de junio, se han habilitado horarios específicos en las oficinas de Correos para no interceder con el resto de trámites, que se seguirán llevando con normalidad en dichas oficinas. Toda la información sobre el procedimiento, así como los formularios y preguntas frecuentes, está disponible en la portal específico de la Regularización que se ha habilitado en la página web del Ministerio.

Ahí se pueden encontrar todos los formularios necesarios para la solicitud, incluido el certificado de vulnerabilidad -que no debe presentar todo el mundo-, un simulador para verificar el cumplimiento de los requisitos, los enlaces para pedir cita previa, un listado de las entidades inscritas en el RECEX, así como vídeos y documentos con las principales preguntas y respuestas.

Economía sumergida

El delegado del Gobierno en Aragón ha expuesto también que existe una red de entidades colaboradoras presentes en todo el proceso y que ya se está empezando a dar cita previa a aquellas personas que prefieran hacerlo de manera presencial, tanto en Correos --con un horario extendido-- como en la Seguridad Social --tanto la Tesorería como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)--, con mesas específicas. Estas entidades, además, están comenzando a convocar a personas próximas, ya que están en contacto con comunidades con personas que pueden ser beneficiarias de la regularización, por lo que ha instado a "dejar hacer el trabajo".

La regularización está justificada para frenar los abusos laborales y la economía sumergida. De hecho, según las últimas cifras Inspección de Trabajo en Aragón se impusieron en 2025 un total de 890 infracciones a compañías por utilizar un número equivalente de inmigrantes sin papeles, un fenómeno en auge hasta el punto de que el volumen de sanciones se ha más que duplicado en el último año y ha llegado a triplicarse en apenas dos ejercicios.

Ante estas cifras, Beltrán ha remarcado que el objetivo de la regularización es "sacar a la luz toda esa economía sumergida de centenares de miles de personas que están trabajando con nosotros". Por eso confía en poder llegar a los objetivos marcados en los próximos dos meses. "Estas personas ya están aquí, están sacando de paseo a nuestras personas mayores, están repartiendo paquetería, están en la construcción, están en los mataderos, están en el campo y lo que queremos es darles derechos y que esas personas sean ciudadanos como lo puedo ser yo o como puede ser cualquiera de los que estamos aquí en esta sala", ha puntualizado a la hora de pedir "un poquito de altura de miras".