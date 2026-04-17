Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Okupa Santa IsabelObras PortilloPP-VoxCubierta RomaredaEstación fantasmaFútbol base
instagramlinkedin

El Salud y los sindicatos CSIF, UGT, FTPS y CCOO acercan posturas: se retomará la mesa sectorial y la amenaza de huelga se diluye

Los colectivos han mantenido su protesta a las puertas del Salud este viernes

Los sindicatos CSIF, UGT, FTPS y CCOO han protestado este viernes a las puertas del Salud

Los sindicatos CSIF, UGT, FTPS y CCOO han protestado este viernes a las puertas del Salud

JOSEMA MOLINA

Ana Lahoz

Ana Lahoz

Zaragoza

Los sindicatos CSIF, UGT, FTPS y CCOO han mantenido este viernes su concentración a las puertas del Servicio Aragonés de Salud, pero lo han hecho después de conseguir el compromiso por parte del Salud para retomar la mesa sectorial, su principal reivindicación. A esta situación se ha llegado durante una reunión previa a la protesta con la gerente del Salud, Ana Castillo, en un encuentro "positivo y fructífero", según han informado fuentes de CSIF.

El departamento les ha dado el compromiso de "retomar la negociación de todos los puntos acordados" en la Mesa Sectorial de diciembre. Los temas claves a abordar será el nuevo modelo de Carrera Profesional, incluyendo al personal temporal y el estudio del desbloqueo del nivel IV. También se abordará la mejora de retribuciones en guardias, noches y festivos.

En imágenes I Concentración de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y FTPS a las puertas del Salud

En imágenes I Concentración de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y FTPS a las puertas del Salud

Ver galería

En imágenes I Concentración de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y FTPS a las puertas del Salud / JOSEMA MOLINA

El Salud ha citado a los sindicatos a una reunión la próxima semana para acercar posturas. "El objetivo es que, una vez constituido el nuevo Gobierno, estos compromisos puedan hacerse efectivos", han señalado desde los colectivos.

Pese al buen transcurso del encuentro con Castillo, las organizaciones han mantenido su protesta "hasta que estos compromisos sean reales y firmes".

Noticias relacionadas y más

Las citadas organizaciones sindicales amenazaron el pasado jueves con una huelga si no se retomaba la Sectorial. Aseguraban que la reunión prevista para el 24 de febrero fue aplazada por el Departamento de Sanidad y, desde entonces, no se les había vuelto a convocar. Así se lo trasladaron en un escrito a la propia Ana Castillo, donde le exponían que, sin embargo, sí se habían reunido con las organizaciones médicas de Cesm Aragón y Fasamet tras el anuncio de la convocatoria de huelga autonómica del 20 al 24 de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ya es oficial | Sale a subasta uno de los suelos más codiciados de Zaragoza para levantar 234 pisos junto a la estación de Delicias
  2. La presidenta del Basket Landes califica al público del Casademont Zaragoza de 'patético y vergonzoso
  3. Enrique Bunbury: 'Llegó un momento en el que prefería los bares de viejitos que los antros de rock
  4. El Casademont Zaragoza ya tiene rival, fecha y hora para su primera semifinal de la Euroliga
  5. Rubén Díez, jugador del Ceuta: 'Fui socio, estuve en las finales de Montjuïc y el Bernabéu... La situación ahora es muy jodida, no nos vamos a engañar
  6. Bronca en Aragón por la regularización de migrantes: del 'motivo de alegría' al 'colapso en Zaragoza
  7. La Final Six de la Euroliga en Zaragoza, en directo: última hora, partidos y ambiente
  8. El atrincherado en Santa Isabel fue condenado por un tiroteo en Las Fuentes junto a su hermano

Apagón digital: este sábado muchas familias estarán sin móvil durante unas horas

Apagón digital: este sábado muchas familias estarán sin móvil durante unas horas

La plaza del Pilar tendrá que seguir esperando para ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

La plaza del Pilar tendrá que seguir esperando para ser reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

El Salud y los sindicatos CSIF, UGT, FTPS y CCOO acercan posturas: se retomará la mesa sectorial y la amenaza de huelga se diluye

El Salud y los sindicatos CSIF, UGT, FTPS y CCOO acercan posturas: se retomará la mesa sectorial y la amenaza de huelga se diluye

Alcañiz presenta la XXX edición del Vencimiento del Dragón: más de 200 voluntarios participarán en la recreación

Alcañiz presenta la XXX edición del Vencimiento del Dragón: más de 200 voluntarios participarán en la recreación

Denuncian el "desmantelamiento" del servicio de Oncología del hospital de Barbastro: se estima que hay 600 personas pendientes de revisión

Denuncian el "desmantelamiento" del servicio de Oncología del hospital de Barbastro: se estima que hay 600 personas pendientes de revisión

Desaparece la Cruz del Aneto menos de un año después de ser restaurada: "Estamos profundamente decepcionados"

Desaparece la Cruz del Aneto menos de un año después de ser restaurada: "Estamos profundamente decepcionados"

El albergue municipal de Zaragoza amplía zonas para talleres formativos y adecua el reglamento para favorecer la inclusión

El albergue municipal de Zaragoza amplía zonas para talleres formativos y adecua el reglamento para favorecer la inclusión

Natalia Chueca denuncia una "regularización a granel" y el Gobierno de España afirma que se ha subido "a la ola contra la inmigración"

Natalia Chueca denuncia una "regularización a granel" y el Gobierno de España afirma que se ha subido "a la ola contra la inmigración"
Tracking Pixel Contents