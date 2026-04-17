El Salud y los sindicatos CSIF, UGT, FTPS y CCOO acercan posturas: se retomará la mesa sectorial y la amenaza de huelga se diluye

Los sindicatos CSIF, UGT, FTPS y CCOO han mantenido este viernes su concentración a las puertas del Servicio Aragonés de Salud, pero lo han hecho después de conseguir el compromiso por parte del Salud para retomar la mesa sectorial, su principal reivindicación. A esta situación se ha llegado durante una reunión previa a la protesta con la gerente del Salud, Ana Castillo, en un encuentro "positivo y fructífero", según han informado fuentes de CSIF.

El departamento les ha dado el compromiso de "retomar la negociación de todos los puntos acordados" en la Mesa Sectorial de diciembre. Los temas claves a abordar será el nuevo modelo de Carrera Profesional, incluyendo al personal temporal y el estudio del desbloqueo del nivel IV. También se abordará la mejora de retribuciones en guardias, noches y festivos.

En imágenes I Concentración de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT y FTPS a las puertas del Salud / JOSEMA MOLINA

El Salud ha citado a los sindicatos a una reunión la próxima semana para acercar posturas. "El objetivo es que, una vez constituido el nuevo Gobierno, estos compromisos puedan hacerse efectivos", han señalado desde los colectivos.

Pese al buen transcurso del encuentro con Castillo, las organizaciones han mantenido su protesta "hasta que estos compromisos sean reales y firmes".

Las citadas organizaciones sindicales amenazaron el pasado jueves con una huelga si no se retomaba la Sectorial. Aseguraban que la reunión prevista para el 24 de febrero fue aplazada por el Departamento de Sanidad y, desde entonces, no se les había vuelto a convocar. Así se lo trasladaron en un escrito a la propia Ana Castillo, donde le exponían que, sin embargo, sí se habían reunido con las organizaciones médicas de Cesm Aragón y Fasamet tras el anuncio de la convocatoria de huelga autonómica del 20 al 24 de abril.