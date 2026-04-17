Sánchez y China firman más oportunidades para el porcino y el pistacho de Aragón

El nuevo viaje a China del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha finalizado con noticias positivas para dos sectores pujantes de la economía de Aragón. El primero, el porcino, que sigue siendo la referencia comercial con el gigante asiático, el principal importador de esta carne fuera del espacio europeo. El segundo, para el pistacho, un fruto seco en expansión por toda España y que en Aragón verá su máximo rendimiento en los próximos años, cuando todos los árboles comiencen la producción. Un nuevo viaje que valoran positivamente los productores, en una ventana abierta a China que ya trajo buenas noticias con la regionalización de la peste porcina o el comercio de la cereza, impactos positivos para el sector agroalimentario de la comunidad.

El nuevo acuerdo entre los Gobiernos de España y China permite exportar hasta la economía referente de Asia productos de cerdo procesados térmicamente. En el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) destacan que Cataluña será la comunidad más favorecida, por tener un mayor número de empresas transformadoras dedicadas a estos procesos. Murcia y Castilla y León son los otros dos territorios que más ventaja pueden sacar de este pacto.

El segundo es, a priori, el más interesante para toda la industria porcina. El acuerdo permitirá enviar hasta China la sangre de cerdo procesada para fertilizante y proteínas procesadas de porcino para la alimentación animal. Fuentes del Ministerio de Agricultura consideran que es "una gran noticia para todos los mataderos de porcino, ya que se revalorizarán estos productos que no son destinados a consumo humano".

Evidentemente, no hay datos de la exportación de estos productos hasta el gigante asiático. Pero sí de otro tipo de carnes. Según datos de aduanas, Aragón exportó en 2025 más de 252 millones de euros en productos como carne de porcino fresca o congelada, despojos, hígados, jamones y paletas, pancetas o casquería. Unos datos que han bajado respecto a años anteriores, ya que en 2021 se superaron los 689 millones de euros en exportaciones. Por el camino, un descenso gradual, con ventas entre 308 y 345 millones, por una menor dependencia de China. La práctica totalidad de todas las exportaciones al país asiático lo concentran las ventas de carne refrigerada y los despojos comestibles congelados.

Un nuevo acuerdo para el pistacho

A finales de noviembre del año pasado, Felipe VI se trasladó hasta China. La Casa Real confirmó una decena de acuerdos, centrados en tecnología, educación, cultura e industria, pero también en el porcino y en la apertura de una negociación para la exportación del pistacho. El Ministerio de Agricultura anunciaba entonces que se estaba estudiando un borrador del protocolo fitosanitario y se abriría un proceso de consultas técnicas.

Concluido el proceso, el viaje de esta semana de Sánchez ha servido para rubricar ese acuerdo y en breve los agricultores españoles que cultiven pistacho tendrán el destino de China en su lista. Aragón es la quinta autonomía que más produce este fruto seco. En un mercado que lidera con amplia ventaja Castilla-La Mancha, los agricultores aragoneses recogieron en torno a 100 toneladas de pistacho en la última campaña, recientemente finalizada.