Estas son las posibles fechas para la investidura de Azcón: el pacto PP-Vox se acerca

Si hay una certeza para conformar el futuro Gobierno de Aragón tras el acuerdo entre el Partido Popular y Vox en la comunidad autónoma es que su formación no llegará a tiempo antes del Día de Aragón. Tal y como avanzó este diario, los plazos previstos en el reglamento son tan escasos que impiden, en la práctica, que el líder del PP pueda ser investido presidente antes del próximo 23 de abril. Lo que no descartan ni de uno ni de otro lado es que antes del 23 de abril se pueda dar a conocer el acuerdo firmado entre las dos formaciones políticas.

Así, las fuentes consultadas aseguran que el acuerdo se hará público "cuanto antes", cuando esté cerrado, y que este puede llegar antes del 23 de abril, pero reconocen que es imposible que la investidura de Jorge Azcón se celebre antes de ese 23 de abril, lo que permitiría evitar el desgaste de la celebración del día de la comunidad con un gobierno en funciones.

Aunque el pacto llegue "en los próximos días", está prácticamente descartado que sea en este fin de semana. Con la vista puesta en la próxima semana, con la celebración de San Jorge el jueves, no se podría llegar con un presidente investido. Tendría que producirse un acuerdo de la Mesa y la Junta de Portavoces el lunes, dejar pasar 48 horas para la convocatoria del debate de investidura, que se produciría, por lo tanto, el miércoles y el jueves, colándose en la celebración del Día de Aragón. Apurando al máximo los plazos, se supera el Día de Aragón y, como muy pronto, Azcón solo podría ser investido el viernes día 24. Algo prácticamente descartado para no enturbiar la conmemoración de San Jorge.

Tal y como define el reglamento, el debate de investidura se prolonga durante dos días, con una primera sesión para el discurso del candidato presidente, y la segunda, para las intervenciones de los grupos y la respuesta del candidato a presidente. En esa segunda sesión se producirá la votación que, en principio, otorgará a Azcón una sólida mayoría parlamentaria de 40 diputados, con la suma del PP (26) y de Vox (14).

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Así, Azcón tomará posesión como presidente y, como primer acto oficial, nombrará a su Consejo de Gobierno. Tradicionalmente, al día siguiente, los consejeros tomarán posesión de sus cargos, poniendo en marcha de nuevo la acción de Gobierno en Aragón más de dos meses y medio depsués de las elecciones autonómicas.