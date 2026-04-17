Virgen del Rosario proyecta una granja de 144.000 gallinas ponedoras en Alfamén

Granja Virgen del Rosario ampliará sus instalaciones en la comunidad con una granja para 144.000 gallinas en Alfamén, en la comarca Campo de Cariñena. El proyecto se encuentra ya en fase de información pública, tal y como recogió el BOA hace unos días, y contempla la creación de cuatro puestos de trabajo para hacerse cargo de las instalaciones cuando estas se encuentren a pleno funcionamiento.

El objeto de la granja es "la producción de huevo fresco de código 1", es decir, de gallinas camperas que estarán alojadas en dos naves y "dispondrán de parques de ejercicio exteriores a razón de cuatro metros cuadrados de parque por plaza ocupada". "Se desea alcanzar una explotación de cebo, que podrá realizarse por fases, de modo que cada fase contemple la construcción de una de las naves ganaderas", concreta el proyecto.

Las futuras instalaciones de Virgen del Rosario contará con dos grandes naves avícolas, de más de 2.370 metros cuadrados de dimensión, además de casetas técnicas, un estercolero, una fosa para cadáveres y cintas para el transporte de la gallinaza, los residuos que generan las gallinas. También se construirán cuatro silos de pienso, cada uno con una capacidad de 15 toneladas. El proyecto contempla también la construcción dos depósitos de agua, además de un almacén con vestuarios para los trabajadores.

Según explica en el proyecto básico, Granja Virgen del Rosario contará con "mano de obra directa total de cuatro personas a tiempo completo, incluyendo personal de granja y del centro de recogida de huevos".

Respecto a los recursos que proyecta utilizar Virgen del Rosario, las instalaciones de Alfamén consumirán 331.848,60 Kwh, 13.692,70 m3 y 7.358,40 toneladas. Todos los registros anuales. También, la iniciativa prevé producir 32.400 m3 de estiércoles al año.

El grupo, originario de Villarreal de Huerva y con granjas también en Mainar, expande así su actividad agroindustrial a otra comarca de la comunidad autónoma. La presencia de Virgen del Rosario en Alfamén no es extraña ni para la empresa ni para la localidad. La firma agroalimentaria, como recoge en su propia página web, posee grandes cantidades de terreno en las proximidades de esta localidad para el cultivo de maíz y cebada que posteriormente se utiliza como alimento para las gallinas.

Virgen del Rosario es uno de los grupos de referencia a nivel nacional en la producción de huevos de gallina. La expansión de la empresa coincide con la de otro grupo importante, Bailón, que hace un par de meses obtuvo la Declaración de Interés Autonómico (DIA) del Gobierno de Aragón. Bailón invertirá unos 100 millones de euros en una macrogranja en El Pobo (Teruel), donde espera generar entre 60 y 80 puestos de trabajo en una instalación que alojará casi 1,5 millones de aves.