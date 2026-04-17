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Vox exigirá más a Azcón que a Guardiola por su "mejor resultado" en Aragón

Ignacio Garriga, secretario general de la ultraderecha, avisa de que "la proporcionalidad y la asunción de responsabilidades" estará "sobre la mesa" en el acuerdo como el PP aragonés

Ignacio Garriga avanza que Vox tendrá más poder en Aragón que en Extremadura por su mayor crecimiento electoral.

Ignacio Garriga avanza que Vox tendrá más poder en Aragón que en Extremadura por su mayor crecimiento electoral.

VOX

Sergio H. Valgañón

Laura Carnicero

Zaragoza

Vox exigirá más a Jorge Azcón para formar su acuerdo por el Gobierno de Aragón que lo solicitado a María Guardiola para su pacto en Extremadura. El secretario general de la ultraderecha, Ignacio Garriga, ha advertido de que "la asunción de responsabilidades y la proporcionalidad" estará "sobre la mesa" en las negociaciones entre las dos derechas. Garriga se ampara en "el mejor resultado" en las elecciones de Aragón, con más apoyos para la ultraderecha que los que obtuvo en Extremadura.

Garriga ha sido el miembro de la dirección nacional de Vox que ha valorado el reciente acuerdo en Extremadura. Desde Barcelona, el secretario general del partido que preside Santiago Abascal ha admitido que "la lógica" manda que sea el de Aragón el próximo acuerdo, por la sucesión de elecciones autonómicos. Después, el de Castilla y León, que reforzó al PP y no tanto a la ultraderecha. "Falta mucho camino por recorrer para llegar al acuerdo con el PP de Aragón", ha señalado Garriga, que sí ha querido "poner en valor la disponibilidad y el ofrecimiento del PP de Aragón de la mano del señor Azcón".

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