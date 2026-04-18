25 gallinas por cada aragonés: el sector avícola roza los 34,3 millones de aves para producir huevos y carne

El sector agroalimentario es una referencia para la economía aragonesa. El porcino es el rey desde hace años, pero otros animales, las gallinas, también se cuentan por millones en las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. En total, 34.280.214 gallinas viven en las 461 granjas que hay repartidas por la comunidad autónoma. Una cuenta sencilla muestra la magnitud del sector: hay 24,81 gallinas para cada uno de los 1.381.842 habitantes de Aragón a 1 de enero de 2026. Casi nada.

Esos más de 34 millones de gallinas no tienen el mismo objetivo. Según los datos del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, actualizados a este mes de abril, unos 10,1 millones de aves se dedican a la producción de huevos, repartidas en 68 granjas distintas. También hay granjas de gallinas dedicadas a la recría de animales que en el futuro se dedicarán a la generación de este producto. 32 granjas y 3,92 millones de gallinas están implicadas cada día en esta labor, que también marca el futuro del sector avícola de la comunidad.

Unos 19,4 millones de gallinas aragonesas son destinadas a la selección, producción y multiplicación de carne, repartidas en 338 granjas, la categoría más mayoritaria de las que se reconocen en los registros del Gobierno de Aragón. Menos de un millón, 863.000 gallinas, forman el censo de gallinas para recría y posterior uso para consumo de carne, en cualquiera de los tres valores mencionados anteriormente. Tan solo 20 instalaciones aragonesas se dedican a esta específica categoría del sector avícola autonómica.

No todas las gallinas se distribuyen de manera igual por la comunidad. La provincia de Zaragoza es la que más granjas dedicadas a la cría de estas aves, con hasta 226 proyectos centrados en esta tarea. 18.387.365 aves viven en las instalaciones de la provincia. En segundo lugar se encuentra Huesca, que en sus fronteras cuenta con 10.726.102 gallinas repartidas en 159 granjas diferentes. Por último, Teruel, donde apenas 76 espacios se dedican a la cría, bien para carne o producción de huevos, de estos animales, que alcanzan los 5.166.747 con ciudadanía turolense.

Daroca y La Almunia, zonas hueveras

Igual que el número de gallinas y granjas no es equitativo por provincias, tampoco lo es si se baja a los datos más pegados a los municipios. Los registros del Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón se hacen en base a los datos que facilitan las OCAs, lo que permite saber qué oficinas comarcales tienen en su padrón un mayor número de aves e instalaciones.

La oficina de Daroca registra hasta diez granjas dedicadas a la producción de huevos, en las que viven casi 3,4 millones de gallinas. Se añaden otras nueve instalaciones dedicadas a la recría de aves que luego producirán huevos, donde hay hasta 1,88 millones de animales. En La Almunia de Doña Godina también se apuesta por la producción de huevos, con 2,3 millones de gallinas alojadas en siete granjas diferentes.

Un mayor número de granjas no implica más gallinas. Los proyectos para aves que produzcan carne se reparten por localidades com Fraga, Ejea de los Caballeros, Tauste, Tamarite de Litera o Valderrobres. Estas zonas, con entre 11 y 28 granjas en el entorno de cada municipio, se centran en la cría de gallinas para la producción de carne en instalaciones que rondan entre 927.000 y 1.322.000 aves.

Un sector que no va a dejar de crecer en los próximos tiempos. El grupo Granja Virgen del Rosario, original de Villarreal de Huerva, está proyectando una nueva granja en Alfamén que dará cobijo a 144.000 gallinas ponedoras. La iniciativa ya se ha recogido en el BOA y está en fase de información pública. Virgen del Rosario es una referencia en un sector en el que también es líder el Grupo Bailón, que hace un par de meses confirmó su inversión de 100 millones de euros en la localidad turolense de El Pobo, para crear una macrogranja que será el hogar de 1,5 millones de aves ponedoras. La iniciativa de Virgen del Rosario generará cuatro puestos de trabajo directos, mientras que Bailón, por la magnitud del proyecto, dará empleo a entre 60 y 80 personas.