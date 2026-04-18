La “boutique digital” que diseña para Adidas, Pikolin y Lacasa abre nueva sede en el corazón de Zaragoza

Trece años después de nacer en una habitación de un piso compartido, Numéricco se presenta en Zaragoza con una nueva piel. En la céntrica avenida César Augusto –que acaba de ser reformada–, a pie de calle, ha decidido enseñarse. Literalmente. La consultora aragonesa, especializada en branding, tecnología y marketing, acaba de estrenar una nueva sede de casi 400 metros cuadrados en los bajos del hotel Meliá, un espacio singular que funciona a la vez como oficina y escaparate de su creciente actividad. Un salto físico que acompaña a otro igual de significativo como es su consolidación como uno de los estudios más reconocidos de su sector.

La empresa, que facturó cerca de dos millones de euros el pasado ejercicio y aspira a superar esa cifra en 2025, ha tenido una presencia destacada en The Wave, el congreso de innovación y tecnología que se ha celebrado este semana en Zaragoza, donde este año ha contado con expositor propio y también en el programa de ponencias, reforzando su papel dentro del ecosistema tecnológico aragonés.

La historia de Numéricco es la de dos perfiles complementarios que decidieron unir fuerzas. Alberto Portolés Coscojuela, ingeniero informático y CTO de la compañía, trabajaba en una empresa de desarrollo cuando conoció a Daniel Puértolas Blanco, CEO y director creativo, que ya operaba como freelance de diseño gráfico. Estos dos barbastrenses vieron un hueco en el mercado. Las agencias de diseño cojeaban en tecnología y las consultoras tecnológicas descuidaban la experiencia de usuario y la identidad visual. Ellos querían hacer las dos cosas bien, y a medida.

“Somos una consultora especializada en entender los retos de las marcas y cómo eso impacta en el canal digital y en el negocio, no solo a corto plazo, sino a largo”, resume Daniel. “Cuando un cliente viene a nosotros, busca un proyecto de calidad, personalizado, no algo enlatado”, añade Alberto.

Numéricco se define como una “boutique digital”. No es un término decorativo, sino una forma de trabajar. Con un equipo de unas 40 personas, el ratio de clientes es deliberadamente bajo. El modelo de la consultora no es escalar en volumen, sino profundizar en cada proyecto.

La empresa estructuró su crecimiento en tres áreas -branding, tecnología y marketing y negocio- y fue ampliando oficinas conforme crecía el equipo. De aquella habitación a una oficina de 50 metros en Puerta Cinecia, luego a una sede en plaza de España durante casi una década y ahora al nuevo espacio en César Augusta que, según sus fundadores, también es una declaración de intenciones hacia el equipo. “Buscamos un sitio donde al equipo le apeteciera venir”, señala Daniel.

Adidas, Pikolín, Chocolates Lacasa y equipos de Primera División

El porfolio de clientes transita por sectores variados, aunque el deporte y el comercio electrónico han sido territorios especialmente fértiles para Numéricco. La empresa lleva años colaborando con Adidas, trabaja con la marca de material de montaña Altus y ha desarrollado, junto a Fútbol Emotion, las webs de varios clubes de Primera y Segunda División, entre ellos el RCD Mallorca o el Nàstic de Tarragona.

En el ámbito del comercio, acaban de completar el rebranding corporativo del grupo Chocolates Lacasa -trabajo con el que han obtenido un reciente premio de digital branding- y están a punto de lanzar su e-commerce. También han puesto en marcha Pikolín Business, la plataforma B2B del fabricante de colchones orientada al sector hotelero, y trabajan en un ambicioso proyecto de rediseño integral con el grupo Aramón que afecta a todas sus estaciones de esquí.

Uno de sus primeros clientes de referencia fue Huesca La Magia, la marca turística de la provincia, con la que siguen colaborando y que les reportó reconocimientos a nivel nacional. El calzado oscense Pablo Ochoa es otro de esos nombres que los acompañan desde los inicios.

En su palmarés acumulan los 38 premios nacionales de diseño, y hace poco recibieron el galardón a la trayectoria innovadora en diseño del Centro Aragonés de Diseño Industrial (CADI).

Shopify, Toronto y la mirada internacional

Numericco es partner estratégico de Shopify en España, una de las principales plataformas de comercio electrónico del mundo, y sus fundadores viajan periódicamente a Los Ángeles y Toronto para participar en los eventos globales de la plataforma. Este junio repiten en el congreso mundial de la compañía en la ciudad canadiense.

La empresa cuenta con una delegación comercial en Madrid y no descarta abrir presencia en otras ciudades si el crecimiento lo justifica, aunque el foco estratégico está en la captación de clientes internacionales desde Zaragoza. “Queremos seguir trabajando desde aquí con marcas grandes que entiendan lo que podemos aportarles”, resume Daniel.

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Alberto, por su parte, sigue viviendo en Barbastro, lo que ilustra bien la filosofía de una empresa que, pese a crecer, ha querido hacerlo siempre con calma. “Hemos ido muy poquito a poco, de forma orgánica, intentando mantener la calidad frente a la cantidad”, apunta.