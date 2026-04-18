Continúa la polémica por las extraescolares tras la muerte de un alumno: lanzan una recogida de firmas ante la "desprotección" de los docentes

La acusación contra dos profesores del instituto Ítaca de Zaragoza, en el barrio de Santa Isabel, por la muerte de un alumno en un viaje de estudios a Bélgica en el mes de marzo de 2022 ha puesto encima de la mesa el debate sobre la regulación legal de este tipo de actividades. Mientras el claustro del centro educativo ha suspendido todas las actividades de este tipo, el sindicato CCOO Aragón ha lanzado una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para sumar apoyos en busca de una legislación que fije un marco normativo para las actividades fuera del centro.

El sindicato denuncia que los docentes "asumen riesgos penales y jornadas de 24 horas sin regulación", y exige al mismo tiempo una mesa de negociación inmediata. "Es una situación de desprotección insostenible. Las actividades complementarias y extraescolares (excursiones, Erasmus, viajes de estudios o visitas culturales) dependen exclusivamente de la buena voluntad del profesorado", esgrimen a través de un comunicado.

"No podemos permitir que un docente asuma riesgos personales por el simple hecho de querer ampliar la formación de su alumnado fuera del aula. La administración mira hacia otro lado mientras nosotros trabajamos 24 horas sin descanso ni protección jurídica clara", declaran desde la Federación de CCOO Aragón.

Por todo ello, el sindicato exige a Educación la apertura "inmediata" de una mesa de negociación para redactar una norma reguladora que incluya una "delimitación clara de las responsabilidades" de profesorado, familias y alumnado "para evitar que el docente sea el único responsable ante cualquier contingencia". También el "derecho efectivo" al descanso mediante el aumento de ratios de profesorado en salidas con pernocta y el establecimiento de turnos de guardia.

Del mismo modo, piden "compensación y méritos" por las extraescolares en el concurso de traslados y carrera profesional de los docentes, además del abono íntegro de dietas y gastos, "eliminando el modelo actual de gastos no cubiertos". También reclaman el derecho a la "incorporación diferida" al centro tras actividades que finalicen fuera del horario lectivo.

CCOO advierte que, de no atenderse estas peticiones, la organización de futuras actividades podría verse seriamente comprometida, ya que el profesorado no está dispuesto a seguir trabajando en este "vacío legal".