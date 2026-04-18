Cumbia amazónica y reggae en Zaragoza para celebrar la regularización: "Rechazamos que la ultraderecha use a las personas más vulnerables como chivo expiatorio"

Los colectivos de migrantes en Zaragoza no quieren que la imagen del proceso de regularización se una a las trabas burocráticas y los mensajes de odio que se encuentran en las redes sociales. Consideran que es un motivo de celebración y que permitirá avanzar en derechos a una parte muy significativa de la población. Por ese motivo este sábado han organizado una fiesta en la calle San Agustín en la que la cumbia amazónica se mezcla con la asesoría legal tan necesaria para lograr la ansiada tarjeta verde.

La portavoz de Regularización Ya en Zaragoza, Diana García, señala que el proceso de regularización es "un logro que ha surgido de la comunidad" y de las redes de apoyo. "Queremos decirle que la gente que esto no va de efecto llamada, pues las personas que están solicitando sus papeles ya estaban aquí, trabajando para aportar al sistema a pesar de que la sociedad los trate como si no vivieran, no comieran o no utilizaran los servicios", asegura.

Esta es la opinión generalizada entre la comunidad migrante, que tiene ganas de celebrar y visibilizar su contribución al bienestar de los vecinos. "Migrar es un derecho, los que hemos cambiado de país no hemos venido para conocer lo bonito que es España, estamos buscando una oportunidad", afirma el guineano Dusmane Sowdiallo, hermano del pinchadiscos que lanza reggae desde los altoparlantes.

En imágenes I Fiesta de la regularización de migrantes en La Magdalena / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La también portavoz del Movimiento Antirracista en la ciudad denuncia además las situaciones de discriminación a las que se están enfrentando. "Sabemos que determinados partidos políticos de ultraderecha ponen el foco y buscan un chivo expiatorio en las personas más vulnerables, es algo que rechazamos. Sobre todo porque, ¿quiénes son esas personas más vulnerables ahora mismo? La población migrante. Pero hay que pensar en eso. No podemos cobrar unas ayudas si no tenemos una situación regular. Y no podemos trabajar si no tenemos el papel", manifiesta. Además, denuncia lo que ha pasado en las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza. "No estamos pidiendo nada fuera de lo común", asegura.

La fiesta también sirve como asesoría a las personas que están inmersas en el proceso de regulación. "Lo que más nos preguntan es cómo poder llegar al certificado de vulnerabilidad, cómo gestionarlo, si se requiere o no el histórico empadronamiento, o los documentos que puedan acreditar su estancia de cinco meses continuada en el país", señala García. Además, también tratan de facilitar los recursos de traducción a aquellos que ya han solicitado el certificado de penales en su país con la colaboración de entidades como la fundación El Tranvía, el colectivo Saharaui o la asociación aragonesa por Nicaragua, entre otras. "Las personas que vienen entiendo que son de muchos tipos, gente que ya lleva muchos años aquí perfectamente instalada o gente que lleva un añito solamente", destaca.

En medio de los bailes y las actividades infantiles se cuelan otros espacios para la reivindicación. Así lo indican desde la asociación de vecinos Parque Bruil San Agustín. "Ya es hora de que los que están trabajando logren sus derechos, por ahora todo lo que estamos escuchando sobre el proceso son bulos, como lo que pasa con las pagas", explica su presidenta, Paz Claveras. "En este país hay muy poca memoria, pues en todas las familias existen personas que tuvieron que emigrar en su día", señala.