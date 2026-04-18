Javitxu, de 'los 6 de Zaragoza', cuando se cumplen dos años de su entrada en prisión: "El Gobierno es responsable de cada día que nuestros compañeros pasen en la cárcel"

La plataforma Libertad 6 de Zaragoza ha convocado este sábado una marcha desde la avenida César Augusto hasta la plaza del Portillo, frente a la sede del PSOE Aragón, en el día en el que se cumplen dos años del ingreso en prisión de cuatro de los seis detenidos en una manifestación frente a un mitin de Vox en el Auditorio en 2019. Dos de ellos, Francisco Javier Aijón, Javitxu, y Adrián Latorre, fueron indultados el pasado mes de sepiembre, pero el resto (Imad y Daniel) siguen condenados, aunque ya cuentan con el tercer grado.

Antes del inicio de la protesta, Javitxu ha cargado duramente contra el Gobierno central por un indulto que, según entiende, fue "a medias". "El trabajo no está hecho del todo. El Gobierno es quien tiene la capacidad y la obligación de corregir esta sentencia injusta y es responsable de cada día que nuestros compañeros estén en prisión", ha afirmado, para después subrayar que la situación actual "no tiene ninguna explicación". "Se ha querido acallar el ciclo de movilizaciones", ha expresado, en relación al indulto al que él y Latorre sí pudieron acogerse.

Otro de los condenados, Imad, está recibiendo tratamiento psiquiátrico, lo que hace más delicado su caso particular y le suma un grado de dificultad a la "experiencia traumática" que supone el paso por prisión. "Están bien, dentro de lo que cabe, pero lo importante es sacarlos y que estén con su gente", ha proseguido Javitxu, que ha afirmado que no están en contacto con ningún grupo político. Respecto a Imad, pese a que "hace vida relativamente normal y se le ve mejor" gracias a que "se le está empezando a tratar de su diagnóstico psiquiátrico", ha reivindicado que "tiene que estar fuera".

Un manifestante, con una pancarta que pide la absolución de 'los 6 de Zaragoza', este sábado. / Miguel Ángel Gracia

Por otro lado, las críticas tanto de Javitxu como de los manifestantes también se han dirigido a que el indulto concedido por el Gobierno no les exime de la multa económica que siguen pagando mensualmente al agente de policía que les denunció. "Entre costas y multas asciende a más de 200.000 euros. Esta es otra forma de castigar doblemente a las familias de clase trabajadora que no pueden pagar cantidades tan elevadas", ha suscrito Javitxu. La plataforma, por su parte, tiene activa una recogida de fondos para hacer frente a la indemnización.

"Les han destrozado la vida"

"Pedimos el indulto para todos", ha resumido otro de los presentes, Óscar Fraj, secretario general del sindicato CGT en Aragón y La Rioja. "No se entiende que Abascal instase el otro día a la violencia y a salir a limpiar las calles contra una manifestación en Granada y no le pase nada, y a estos chavales por manifestarse contra el fascismo les condenen y luego les hagan un indulto a mitad", decía por su parte César, también presente en la manifestación. "Les han destrozado la vida", concluía al respecto.

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Desde la plataforma Libertad 6 de Zaragoza, que ha leído un manifiesto frente a la sede socialista, han señalado también otros casos como el de 'las 6 de la Suiza' o las multas económicas a algunos manifestantes, en toda España, en las marchas contra el genocidio de Israel en Palestina.