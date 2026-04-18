Jorge Pueyo, elegido nuevo presidente de Chunta Aragonesista

La Asamblea Nacional Extraordinaria de Chunta Aragonesista (CHA) ha elegido este sábado, en Alcañiz, a Jorge Pueyo como nuevo presidente de la formación, con el apoyo del 63% de las personas delegadas. Finalmente, la candidatura encabezada por Pueyo ha sido la única que ha concurrido a la Presidencia de CHA. Verónica Villagrasa será la nueva Secretaria General de la organización, en una jornada marcada por la amplia participación y el debate político.

La jornada ha comenzado con un emotivo minuto de silencio en recuerdo de Joaquín Palacín, anterior presidente de CHA, cuyo reciente fallecimiento motiva la convocatoria de esta Asamblea Nacional Extraordinaria. La militancia rinde así homenaje a su trayectoria política y a su compromiso con el aragonesismo de izquierdas.

Tras su elección, Jorge Pueyo afirma que asume el cargo “desde la responsabilidad que supone ser el nuevo presidente de CHA” y agradece todo el apoyo recibido. “Quiero agradecer el respaldo y la confianza depositada”, señala Pueyo, quien destaca la necesidad de reforzar el proyecto aragonesista y de izquierdas en el actual contexto político.

El nuevo presidente anuncia además que, desde el próximo lunes, va a comenzar a trabajar con el objetivo de construir “la alternativa aragonesista de izquierdas” de cara a las elecciones municipales de mayo de 2027. Pueyo subraya que CHA inicia una nueva etapa centrada en fortalecer la organización, ampliar su base social y ofrecer propuestas útiles para Aragón y sus municipios.

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A preguntas de los medios, Pueyo también valora los pactos entre PP y Vox en Extremadura, que califica como “terribles”, y advierte de que “vemos al PP pactando con quienes atacan los derechos humanos y la esencia misma de la democracia”. En este sentido, considera que esta estrategia “será el principio del fin político de Jorge Azcón”, al tiempo que reafirma el compromiso de CHA con la defensa de los valores democráticos y del aragonesismo progresista.