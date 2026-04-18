El rincón favorito de Clara Galle en Aragón: "Celebrando la vida llena y bonita más que nunca"

Clara Galle es una de las actrices más reconocidas actualmente en el panorama del cine juvenil gracias a la película A través de mi ventana y a sus secuelas, A través del mar y A través de tu mirada, donde interpreta a la protagonista, Raquel Mendoza. Además, también ha participado en la popular serie El Internado: Las Cumbres, dando vida al personaje de Eva Merino.

Nacida en Pamplona, antes de dar el gran salto a la fama con esta saga de películas en Netflix, Clara ya trabajaba como modelo y había participado en diversas campañas para marcas reconocidas.

Ahora ha visitado Aragón, en concreto una conocida ruta del Pirineo, para celebrar su cumpleaños el pasado 15 de abril, cuando cumplió 24 años.

Ruta en el Pirineo aragonés de celebración

Con una foto de pequeña en la montaña, acompañada del resto de imágenes del carrusel que ha publicado en su Instagram entre montañas, tiendas de campaña y una tarta de cumpleaños, Clara Galle mostró a sus seguidores cómo había sido la celebración en una de las rutas más famosas del Pirineo aragonés, en el valle de Echo. "Celebrando la vida llena y bonita más que nunca" ponía en su Instagram.

La localización del carrusel es muy conocida para los amantes de la montaña: el Ibón de Acherito. La ruta más habitual para llegar es desde el refugio de Lizarra o desde el valle de Echo. Es una excursión de senderismo de dificultad media, con unos 600–700 metros de desnivel aproximadamente. No es una ruta técnica, pero sí exigente físicamente por la subida constante.

Lo más llamativo del recorrido es que vas ganando vistas abiertas del valle hasta que, casi de repente, aparece el ibón encajado entre montañas. En verano suele tener un color verde o azul muy intenso, dependiendo de la luz y el deshielo.

Además, sigue siendo una temporada fría para subir al ibón porque, tal y como se ve en la imágenes de Clara, sigue quedando nieve en muchas partes de los Pirineos. Lo que dificulta un poco más la subida.

Noticias relacionadas

Su visita al Ibón de Acherito ha puesto además en el foco uno de los rincones más emblemáticos del valle de Echo, reforzando el atractivo del Pirineo aragonés como destino para el senderismo y el turismo de naturaleza, especialmente en épocas del año en las que aún se puede encontrar nieve en las cotas altas.