La ruta de senderismo más impresionante de España está en Aragón: tiene paredes verticales de más de 100 metros de altura y millones de años

Con el cambio de hora y la llegada de la primavera hace unas semanas, los días son más largos y las temperaturas más cálidas, por lo que es el momento de apartar los planes en casa y salir a disfrutar del aire libre y la naturaleza. Si bien en invierno es más pesado, estos meses son los mejores para planear una buena ruta.

España cuenta con una gran cantidad de senderos de todo tipo de niveles, por lo que resulta bastante complicado elegir cuál hacer. Si el tiempo lo permitiera te recomendaríamos hacer todos, pero evidentemente eso es tarea imposible. Por eso, te traemos una ruta impresionante con millones de años de historia. Tiene paredes verticales de más de 100 metros de altura y cuenta con un paisaje que parece sacado de una película del oeste.

Un paraíso de color rojo

Se trata de la ruta hacia Los Roques de Masmut, un monolito de color rojo con paredes verticales de más de 100 metros de altura. Se encuentra en el municipio de Peñarroya de Tastavins, dentro de la provincia de Teruel, y surgió hace cientos de millones de años durante el periodo Mesozoico debido a la sedimentación y posterior erosión en un antiguo mar.

Los Roques de Masmut, Peñarroya de Tastavins / Istock / Ana del Castillo

Si quieres conocerlos, has de saber que hay varias rutas por la zona, pero nosotros te traemos la que desde nuestro punto de vista es la más adecuada. Comienza en lo alto de Peñarroya de Tastavins, y tiene un recorrido de 7,5 kilómetros. Durante la subida te adentrarás en los Puertos de Beceite y pronto verás la balsa de San Miguel, un recurso contra los incendios forestales.

Una imagen de película

Una vez llegas a las rocas, si quieres tener las mejores vistas has de seguir ascendiendo hasta el Mirador de Los Roques, desde donde podrás observar a la perfección este paraíso declarado Zona de Especial Protección para las Aves. Su fauna es famosa por tener una gran presencia de aves rapaces, especialmente del buitre leonado.

Con un aspecto tan rojizo e incluso desértico es fácil que durante unos minutos sientas que te has teletransportado a una película del oeste. Es uno de esos sitios que, si no ves en persona, cuesta creer que es real. No importa que le tomes una foto, nada se compara con la belleza que desprende si lo miras por ti mismo.

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El buitre leonado. / Istock / Daniel Jara

Cuando quieras bajar deberás dirigirte al Arroyo de los Prados, un descenso con un entorno natural, masías y senderos espectaculares. Si sigues el camino correcto, terminarás esta ruta circular en el mismo sitio que la empezaste pero con una diferencia: habrás hecho la ruta más impresionante de España.