Smopyc cierra su vigésima edición en Zaragoza con más de 62.000 visitantes

La vigésima edición de Smpoyc (Salón Internacional de Maquinaria de Obras Públicas, Construcción y Minería), celebrada en la Feria de Zaragoza, ha clausurado este sábado sus puertas tras cuatro jornadas de intensa actividad. El certamen ha reunido a 1.055 marcas expositoras siendo 571 españolas, 46 aragonesas y 484 procedentes de 32 países. Además, se ha contado con la participación de 445 expositores directos y 610 indirectos, ocupando una superficie expositiva total de 107.383 metros cuadrados, y registrando 62.124 visitantes profesionales.

Estas cifras reflejan un notable crecimiento respecto a la edición de 2023. En esta ocasión, Smopyc ha registrado incrementos del 28,6% en expositores directos, del 26,3% en superficie expositiva y del 23,19% en visitantes. Pero más allá de los metros y los porcentajes, lo que ha definido esta edición es la calidad de la actividad dentro de los pabellones. La apuesta por la sostenibilidad, la digitalización y la eficiencia operativa ha atraído a un público cualificado, que ha valorado el certamen como un entorno idóneo para la generación de oportunidades de negocio.

La jornada de clausura ha tenidocomo eje centralla mesa redonda El futuro de la construcción: talento, innovación y transformación, celebrada en el Pabellón 9 y protagonizada por los creadores de contenido @sofientreobras, @mecanicadetresoctavos, @alvarolopezformador y @miner_trece.

Moderada por la jefa del Área Industrial de Feria de Zaragoza, Arancha Morquecho, el encuentro ha puesto sobre la mesa una de las grandesproblemáticas: la carencia de continuidad generacional. De una forma dinámica, la sesión ha puesto en relieve cómo las nuevas generaciones están contribuyendo a renovar la imagen de la industria y a abrir nuevas vías de acceso, conectando con perfiles que hasta ahora permanecían ajenos a la construcción.

El Pabellón de la Innovación, protagonista de la edición

A lo largo de las cuatro jornadas, el Pabellón de la Innovación ha sido uno de los espacios de mayor afluencia. Ubicado en el Pabelló n9 y promovido por Anmopyc , el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción (PTEC) y Fenaex, este espacio ha acercado la industria a las nuevas generaciones.

Entre sus principales atractivos ha destacado la II Competición de Futuros Profesionales de Maquinaria y Elevación, que ha reunido a estudiantes de formación profesional de toda España en pruebas prácticas evaluadas por profesionales. Asimismo, el pabellón ha acogido las Innovation SMOPYC Talks, una oportunidad de encuentro técnico en el que expertos y profesionales han debatido sobre los grandes retos de la industria, como la digitalización de maquinaria y procesos, la conectividad, los nuevos servicios o la descarbonización y las nuevas fuentes de energía.

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Smopyc 2026 cierra así su vigésima edición confirmando su papel cita ineludible para la industria, y emplaza al conjunto de los profesionales a su próxima edición, que se celebrará del 18 al 21 de abril de 2027.