Ander Herrera entra en el negocio porcino en Aragón con una granja para 7.200 cerdos en Sádaba

El futbolista internacional Ander Herrera, canterano del Real Zaragoza y que actualmente juega en Boca Juniors, ha sumado a su cartera una nueva línea de negocio ajena al deporte rey. El jugador aragonés de 36 años está detrás de una inversión relacionada con uno de los sectores más pujantes en la comunidad, la explotación de ganado porcino, con la compra de un proyecto para construir una granja de cerdos con la máxima capacidad posible, 7.200 plazas, en la localidad zaragozana de Sádaba, en las Cinco Villas. Dicha instalación contará con tres naves que ya están en construcción y que, en principio, estarán operativas el próximo 2027.

Su relación con esta inversión, eso sí, no es directa, sino a través de un entramado societario que ha realizado una serie de movimientos en el último año y medio y que han derivado, según algunas fuentes, en una aportación de capital de Ander al proyecto porcino de las Cinco Villas, el primero de este tipo en el que participa.

Por partes. En primer lugar, el pasado 2 de julio de 2025 el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) autorizó la modificación de un proyecto que ya contaba con la autorización ambiental pertinente desde 2022, aunque no se había desarrollado. Esta consistía, primero, en una adaptación de las dimensiones de las tres naves previstas para cumplir con la normativa de bienestar animal de 2023, pero el movimiento principal residía en el cambio de titularidad de la granja, ya que el anterior promotor, un vecino de la localidad, cedía la misma a la empresa Halporc Inversiones SL.

Estado de la construcción de las tres granjas de cerdos en las que Ander Herrera ha invertido en Sádaba. / Servicio Especial

Esta sociedad cuenta, a su vez, con dos administradores mancomunados. Por un lado, Granja Los Cantareros, con domicilio social en Ejea de los Caballeros y varias explotaciones porcinas en el entorno, también de 7.200 cerdos de engorde, y que se están ocupando especialmente de la construcción de las instalaciones. Y, por otro, Allugar Holding, otra sociedad que se constituyó en octubre de 2024, el mismo día que Halporc Inversiones, y cuyo administrador único es Javier Allueva, socio de Ander Herrera en varios negocios.

La relación del futbolista con esta explotación porcina (que operará junto a una integradora, aún por decidir) aparece ya a través de esta última sociedad, Allugar Holding, que es administradora solidaria en Dancander 21 SL, uno de los principales activos inmobiliarios de Ander Herrera y del que el propio Allueva es apoderado desde hace tres años; y también aparece como administradora única del Grupo Tricornio, que gestiona el restaurante Semana Fantástica de Zaragoza, que abrió sus puertas a finales de 2024 y en el que está involucrado, además de Ander y Allueva, el exportero del Real Zaragoza, Pablo Alcolea.

El entramado societario

Para entender la relación de Ander Herrera con el proyecto hay que contextualizar la red de empresas a través de la cual canaliza parte de sus negocios y en la que Allugar Holding juega un papel fundamental, como ya se ha citado. Esta SL se constituyó a finales de octubre de 2024, prácticamente a la par que Halporc Inversiones SL, empresa cuyo objeto social es la "explotación de ganado porcino".

Ander celebra su primer gol con la camiseta de Boca, esta misma semana. / EFE / JUAN IGNACIO RONCORONI

Tras obtener la autorización del Inaga, el 2 de julio de 2025, por la cual Halporc pasaba a ser la promotora de la granja de Sádaba, el Registro Mercantil comenzó a ilustrar una serie de cambios societarios que permitieron acelerar el proyecto. A finales de ese mismo mes, Javier Allueva pasó a ser el administrador único de Allugar y, a su vez, Allugar se convirtió en administradora solidaria de Dancander 21 junto a Ander Herrera, que había fundado dicha sociedad inmobiliaria en 2020.

Y las aportaciones dinerarias no tardaron en llegar. El 10 de septiembre, Allugar afrontó una ampliación de capital de 270.000 euros, incrementándolo hasta superar los 515.000. El 13 de noviembre fue el turno de Halporc, con hasta dos ampliaciones paralelas y simultáneas que hicieron que la empresa ganadera multiplicase su capital social por 200 en un solo día, desde los 3.000 euros con los que se había constituido un año antes a los 600.000 euros que aparecen ahora reflejados.

Las instalaciones

Así las cosas, la explotación porcina que se está desarrollando en Sádaba avanza a pasos agigantados con el objetivo puesto en comenzar con el engorde en 2027, a expensas de cerrar los acuerdos pertinentes con la integradora. Constará de tres naves, casetas de servicio, vestuarios y balsas de purín y agua, cuya capacidad se ha visto reducida en la actualización del proyecto, adecuándola así a la nueva ley ambiental. En total, las instalaciones ocuparán cerca de un 20% de la parcela.

En concreto, las naves superarán los 2.000 metros cuadrados; la balsa de agua tendrá una capacidad de 3.560 metros cúbicos; habrá un depósito para la cloración con 80 metros cúbicos; una balsa de purines irregular de hormigón y vallada, con 5.480 metros cúbicos útiles; una fosa de cadáveres con 30 metros cúbicos; un vado de desinfección; y el correspondiente vallado perimetral.