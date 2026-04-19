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Comienza la regularización presencial de migrantes: siete oficinas de Correos en Zaragoza recibirán a las personas con cita previa

Las oficinas de Correos y las del Instituto Nacional de la Seguridad Social en las tres provincias aragonesas acogerán las consultas y la recepción de documentos con cita previa

Un local de abogados especializados en extranjería en la calle Delicias de Zaragoza.

Un local de abogados especializados en extranjería en la calle Delicias de Zaragoza. / Jaime Galindo / Jaime Galindo

David Chic

David Chic

Zaragoza

El proceso extraordinario de regularización de migrantes comienza este lunes una nueva etapa con la atención presencial a las personas solicitantes. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se garantiza que se han reforzado las oficinas para atender todas las peticiones, pues en Aragón se espera que más de 14.500 puedan salir de la economía sumergida.

Desde las 8.30 horas de las mañana en Zaragoza estarán habilitadas las siete oficinas de Correos (de las doce que existen en la ciudad) y se recibirá a las personas con cita previa en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de forma que puedan entregar los documentos que certifiquen su presencia en Aragón desde antes de enero de este año en persona y aclarar las dudas que produce el proceso. En Huesca y Teruel también se ha habilitado una oficina de Correos para atender a los migrantes, así como la oficina de la Seguridad Social en horario de tarde, entre las 16.00 y las 19.00 horas.

Por otro lado, sigue abierta la vía telemática para acceder a los expedientes gracias a la firma electrónica, siendo el procedimiento que recomiendan desde el propio ministerio. En caso de dudas se puede llamar al 060.

El permiso concedido a través de esta regularización será de un año y autorizará a la persona a vivir y trabajar en España por ese tiempo en cualquier sector. Además, desde el momento en que la solicitud sea admitida a trámite, se proveerá una autorización de trabajo provisional para que se pueda acceder al empleo desde el primer momento.

Un mes después de tener su resolución favorable definitiva, el beneficiario deberá solicitar su Tarjeta de Identificación de Extranjero. El Gobierno ha aclarado que este permiso no autoriza a establecerse ni trabajar en el resto de la Unión Europea.

En el caso de los menores de edad, el proceso concede una autorización de residencia por cinco años y las unidades de convivencia se podrán gestionar en una misma cita.

Noticias relacionadas y más

Pasado un año, las personas deberán incorporarse a otras figuras ya existentes en el reglamento de extranjería. En algunos casos en los que no se cumplan los requisitos existirán otras vías con otros requisitos como la aportación de un informe de integración emitido por una entidad social.

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