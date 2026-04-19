PREMIOS DE EL PERIÓDICO DE ARAGÓN
Comienzan las votaciones para elegir a los Aragoneses del Año
Los lectores podrán votar hasta el domingo 17 de mayo y el nombre de los ganadores se desvelará en la gala que se celebrará el miércoles 20 en el Auditorio de Zaragoza
El Periódico de Aragón
Un año más, con el inicio de las votaciones arranca también la cuenta atrás para una de las citas más destacadas del calendario social aragonés, la gala de Aragoneses del Año, en evento con el que EL PERIÓDICO DE ARAGÓN volverá a reconocer la trayectoria y la labor de personas y entidades destacadas de la comunidad.
La ceremonia se celebrará el 20 de mayo en el Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor y contará con la colaboración del Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Zaragoza y Banco Sabadell.
Como es tradición, serán los lectores del diario quienes tengan en su mano la elección de los ganadores. Hasta el domingo 17 de mayo podrán votar a sus favoritos a través de la web o mediante el cupón que se publicará en la edición impresa del diario cada fin de semana. Además, solo por votar entrarán en el sorteo de un televisor cortesía de El Corte Inglés.
En total, son cinco categorías y cuatro candidatos en cada una de ellas: Valores Humanos, Ciencia y Tecnología, Empresa, Cultura y Deportes. Además, entre los 20 candidatos propuestos, el que reciba más apoyos de todas las categorías se llevará el título de Aragonés del Año, mientras que el Aragonés del Honor será designado directamente por EL PERIÓDICO DE ARAGÓN.
En la categoría de Valores Humanos, los aspirantes son Fundación Ibercaja, el cuerpo de Bomberos de la DPZ, el CEIP Ramiro Soláns y la Fundación de Disminuidos Físicos de Aragón (DFA). En Ciencia y Tecnología, concurren María José Pérez, Premio Nacional de Investigación; The Wave; la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE); y el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) Aragón. Dentro de Cultura, figuran como candidatos la actriz Elena Rivera, la sonidista Yasmina Praderas, Aragón Televisión y el ciclo La buena estrella dirigido por el escritor y periodista Luis Alegre.
En Empresa, las nominaciones recaen en Verallia, La Zaragozana, Grupo Samca y Eigo Construcciones. Por último, en Deportes, los lectores podrán elegir entre el jugador de baloncesto Aday Mara, el arquero olímpico Andrés Temiño, la especialista en duatlón y triatlón Marta Pintanel, y Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza femenino.
Categoría Empresa
Verallia: líder europeo y tercer productor mundial de envases de vidrio
Líder europeo y tercer productor mundial de envases de vidrio, Verallia inauguró el 16 de abril su primer horno híbrido mundial en la planta de Zaragoza. Esta nueva instalación ha supuesto una inversión de 63 millones y marca un avance significativo en la estrategia de descarbonización del grupo. Con ello se posiciona en el mapa internacional de la innovación industrial y la sostenibilidad.
Grupo Samca: liderazgo de una firma aragonesa altamente diversificada
Samca es un grupo aragonés altamente diversificado. Cuenta con una posición de liderazgo en sectores como minería, energías renovables, polímeros plásticos, fibras sintéticas, cerámica, agroalimentación, promoción inmobiliaria, nutrición vegetal e infraestructuras logísticas. Innovación, investigación, sostenibilidad y compromiso con la sociedad y territorio, principales premisas.
La Zaragozana: 126 años poniendo el sabor a la tradición cervecera aragonesa
La Zaragozana (Grupo Ágora) lleva 126 años formando parte del sabor a Aragón. Nació en 1900 de la idea de un grupo de amigos para dar salida al excedente de cebada de ese año. Pioneros del sector cervecero, su trayectoria está marcada por hitos como la primera sin alcohol (1976) y la primera sin gluten (2008) en España, hasta que en 2024 Ambar Especial fue elegida "la mejor del mundo".
Eigo Construcciones: diez años de crecimiento al calor de la inmologística
La constructora aragonesa cumple diez años convertida en líder nacional en la edificación de macronaves gracias a los cimientos éticos de su forma de trabajar con los que ha fidelizado a los grandes inversores del sector de la inmologística. La compañía se ha abierto paso en nuevos nichos como los centros de datos y ha iniciado su expansión internacional con su primera obra en Portugal.
Categoría Valores Humanos
Fundación Ibercaja: 150 años de historia con la mirada en la ampliación del Museo Goya
La Fundación Ibercaja celebra sus 150 años de vida este 2026, desde que inició su actividad el 28 de mayo de 1876. A finales de este año marcará un nuevo hito en su vinculación con la vida cultural, social y empresarial aragonesa con la reapertura tras su ampliación del Museo Goya, prevista para el próximo mes de octubre. ‘Ilusión compartida’ es el lema del aniversario.
Bomberos de la DPZ: más de medio siglo al servicio de la ciudadanía
El Servicio Provincial de Extinción de Incendios (SPEI) de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) se fundó hace ya más de medio siglo y, en estas cinco décadas, no ha dejado de dar servicio a toda la ciudadanía de Zaragoza. Presentes en inundaciones, incendios, catástrofes o dotando de agua a los municipios que padecen la sequía, desde sus ocho parques salvan vidas cada año.
Colegio Público Ramiro Soláns: referente educativo capaz de transformar la vida de un barrio
El CEIP Ramiro Soláns de Zaragoza ha conseguido transformar su realidad en solo veinte años. Con un modelo basado en la innovación, este colegio público ha pasado de registrar un alto absentismo escolar a ser un referente en integración y transformar la vida del barrio Oliver, donde se ubica. En 2024 recibió el Premio Princesa de Girona Escuela 2024 por su impacto social.
Disminuidos Físicos de Aragón (DFA): 50 años junto a las familias y personas con discapacidad
La Fundación Disminuidos Físicos de Aragón (DFA) celebra este 2026 su 50 aniversario acompañando a las familias y a las personas con discapacidad. Cinco décadas de avances en inclusión, accesibilidad y derechos para el colectivo. En su lucha por una sociedad más justa y sin prejuicios, siguen reivindicando la independencia y la autonomía personal de las personas con discapacidad.
Categoría Ciencia y Tecnología
La física María José Martínez-Pérez: Premio Nacional de Investigación 2025
María José Martínez-Pérez (Huesca, 1983) recibió en 2025 el Premio Nacional de Investigación, la primera aragonesa en conseguirlo. Esta física, investigadora del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón (INMA) –centro del CSIC y la Universidad de Zaragoza–, recibió el galardón por su aportación al campo del magnetismo, especialmente de la superconductividad a escala nanométrica.
Confederación Hidrográfica del Ebro: el organismo de gestión de cuenca celebra su centenario
Este 2026, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) cumple 100 años. El organismo celebra con este aniversario una larga trayectoria de servicio público y una apuesta pionera en la gestión del agua a escala de cuenca, que incorpora a territorios de nueve comunidades autónomas. Desde la gestión de las sequías a las inundaciones, tiene un papel clave también en la adaptación al cambio climático.
The Wave: epicentro de innovación tecnológica referente en España
El Congreso The Wave, ideado por el Gobierno de Aragón para aprovechar el impulso de las inversiones tecnológica que están llegando a Aragón, con el objetivo de convertir a la comunidad en un foco de atracción de talento y a la vanguardia en España, ha celebrado una nueva edición marcada por los ponentes de primer nivel, el desarrollo de los centros de datos y la IA.
IIS Aragón, un instituto de investigación sanitaria a la vanguardia
El IIS Aragón está constituido por los hospitales universitarios Lozano Blesa y Miguel Servet, la Atención Primaria de Salud, la Universidad de Zaragoza y el IACS. Tiene cien grupos de investigación, más de 1.400 investigadores y gestiona 16 millones en investigaciones sanitarias, desde el cáncer a la neurociencia, la ingeniería médica, la investigación cardiovascular o la salud pública.
Categoría Cultura
Yasmina Praderas: ganadora de dos Goyas y nominada al Oscar por 'Sirat'
La técnica de sonido oscense Yasmina Praderas ha conquistado este año su segundo Goya en la categoría de sonido merced a su trabajo en la película Sirat, de Oliver Laxe. Además, estuvo nominada a los Oscar que finalmente no ganó pero pasó a formar parte de los pocos aragoneses que han conseguido una nominación en la Academia de Hollywood.
La buena estrella: el ciclo en torno al cine dirigido por Luis Alegre cumple 30 años
El ciclo de coloquios en torno al cine español que, dirigido por Luis Alegre, ha traído a la capital aragonesa, por medio de la Universidad de Zaragoza, a las grandes figuras del cine español, cumple tres décadas consiguiendo su gran objetivo, acercar al público con los profesionales del séptimo arte. Todo a través de sesiones gratuitas en el Paraninfo.
Elena Rivera: actriz que atraviesa uno de sus mejores momentos personales
La actriz zaragozana cautivó a todos con su papel de Karina en Cuéntame, pero tras su final, ha construido una carrera sólida tanto en el audiovisual como en el teatro (recientemente ha estado en el Teatro Principal con El efecto). Y siempre con el nombre de Zaragoza por bandera. Actualmente, está en uno de sus mejores momentos profesionales.
Aragón Televisión cumple 20 años
La televisión autonómica cumple este 21 de abril dos décadas de servicio público en las que ha conseguido, además, de vertebrar el territorio a través de un medio de comunicación, acercar la realidad de la vida en la comunidad a todos los hogares. Informativos, entretenimiento y deporte han centrado la parrilla diaria, incluyendo entre ellos varios espacios premiados.
Categoría Deportes
Aday Mara: primer español campeón de la NCAA con Michigan Wolverines
El pívot zaragozano ha vivido la temporada de su eclosión en la NCAA al convertirse en el primer español que conquista el torneo con los Michigan Wolverines. Lo ha hecho siendo protagonista, nombrado el mejor defensor de la Liga. No obstante, lo mejor está por llegar. Ahora debe confirmar que se presenta al Draft para convertirse en el primer aragonés en la NBA.
Andrés Temiño: bicampeón del mundo de tiro con arco
La carrera de Andrés Temiño describe una imparable curva ascendente. El aragonés firmó un 2025 para el recuerdo con una doble medalla de oro en el Campeonato del Mundo de tiro con arco al aire libre celebrado en Gwanju, Corea del Sur, en la prueba individual y también por equipos. Este 2026 ha comenzado ganando la primera prueba de las World Series en Nimes.
Marta Pintanel: plata en la Copa del Mundo de Brasil en 2025
Marta Pintanel lleva años brillando en el duatlón y triatlón aragonés, con varios títulos regionales en su haber, e incluso había sido campeona de Europa y subcampeona del mundo sub-23. En 2025 hizo historia con la medalla de plata en la Copa del Mundo celebrada en Brasil y en la que España copó el podio, además de un primer puesto en la Copa África.
Carlos Cantero: entrenador del Casademont Zaragoza femenino desde 2021
Desde su llegada al club en 2021 el Casademont Zaragoza femenino ha experimentado un crecimiento exponencial. Con él el equipo ha sumado sus primeros títulos (Copa 2023 y Supercopa 2025) y ha enamorado a toda una ciudad con su juego y carácter. Este curso ha conseguido armonizar todo el talento de la plantilla más ambiciosa para conseguir un equipo ganador.
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